Sondaggi 2025, dominio FdI, M5s in crescita, stabile Pd, calo FI e Lega

Stop alla pubblicazione dei sondaggi: l’ultima Supermedia fotografa un lieve recupero dei pentastellati e la tenuta di Fratelli d’Italia al vertice.

La Supermedia si congela prima del voto: boom M5s

Ultima fotografia dei sondaggi prima della pausa elettorale prevista dalla legge: da oggi, giovedì 23 maggio, scatterà il blackout sulla diffusione delle rilevazioni in vista delle elezioni e dei referendum dell’8 e 9 giugno. Sarà possibile tornare a parlarne solo dopo il 12 giugno. Intanto, l’ultimo aggiornamento registra una variazione significativa per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna +0,7% in due settimane, raggiungendo il 12,5% delle preferenze, in netto recupero rispetto ai numeri precedenti.

FdI prima forza, Pd stabile, Lega e Forza Italia in calo

Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si conferma in vetta con il 30%, registrando una lieve flessione dello 0,1%. Alle sue spalle, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che perde anch’esso uno 0,1%, assestandosi al 22%.

Tra le altre forze principali, Forza Italia di Antonio Tajani scende al 9% (-0,2%) e la Lega di Matteo Salvini si attesta all’8,7%, perdendo anch’essa uno 0,1%.

Partiti minori e coalizioni: leggera crescita per centrosinistra

Tra le forze minori, l’Alleanza Verdi/Sinistra cresce dello 0,1% e sale al 6,3%, mentre Azione di Carlo Calenda registra un incremento dello 0,2% raggiungendo il 3,5%. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1% e scende al 2,5%, mentre +Europa guadagna lo 0,1% portandosi all’1,8%. Infine, Noi Moderati sale all’1,1% con un lieve aumento dello 0,1%.

Guardando alle coalizioni, il centrodestra totalizza il 48,7%, in calo dello 0,2%, mentre il centrosinistra cresce dello 0,1%, raggiungendo il 30,1%.