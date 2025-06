Francesca Pascale pronta a scendere in politica, “Mi fa piacere l’interesse dei 5 Stelle”

L’ex compagna di Silvio Berlusconi non smentisce l’interesse verso i Cinque Stelle e racconta il suo nuovo approccio alla politica: “Mai ricevuto proposte dalla destra”.

Francesca Pascale verso i Cinque Stelle? “Mi fa piacere il loro interesse”

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, potrebbe intraprendere un percorso politico tutto suo, forse proprio con il Movimento 5 Stelle. Intervistata dal quotidiano Domani, non ha escluso nulla, anzi ha lasciato intendere una certa sintonia con i pentastellati.

“Mi fa molto piacere l’attenzione che mi danno i Cinque Stelle, non lo nascondo”, ha dichiarato. Nessuna conferma ufficiale, ma nemmeno smentite, e l’ipotesi di un suo futuro in politica sembra sempre meno remota.

“Mai ricevuto proposte dalla destra, ora sono più libera”

Nel corso dell’intervista, Pascale ha raccontato di aver ricevuto proposte da forze politiche diverse: “Fino ad adesso ho ricevuto proposte da sinistra, da centro, da destra mai”. Una precisazione che segna una distanza evidente dal mondo politico che per anni ha orbitato intorno al fondatore di Forza Italia.

Riflettendo sulla sua evoluzione personale, ha aggiunto: “Mi sento più libera mentalmente. Adesso non devo più neanche preoccuparmi di non disturbare gli alleati, mi sento più matura. Più vecchia”. Una frase che conferma il suo nuovo approccio alla vita pubblica, più autonomo e distante dai vincoli del passato.

Un nuovo volto per il Movimento?

Le parole di Pascale hanno attirato l’attenzione anche tra i simpatizzanti e i dirigenti del Movimento 5 Stelle, che potrebbero vedere in lei un volto noto e potenzialmente attrattivo per l’area progressista. Non è escluso che nei prossimi mesi possano arrivare sviluppi concreti, soprattutto in vista delle future tornate elettorali.