Prof negano l’ingresso a scuola ai bersaglieri “Sono divisivi”, la Meloni replica: “Grazie a loro abbiamo una nazione”

Polemica in un liceo lombardo: alcuni professori contestano la visita dei Bersaglieri, ma la premier e Crosetto reagiscono duramente. L’associazione: “Amarezza profonda”

Scontro sui Bersaglieri a scuola, Meloni: “Grazie a loro se oggi abbiamo una nazione”

Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato duramente il caso sollevato da un liceo scientifico in Lombardia, dove alcuni insegnanti hanno contestato l’arrivo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, definendola portatrice di “valori distanti da quelli della scuola”.

«Considero francamente inaccettabile che dei professori che insegnano nelle scuole ci dicano che i bersaglieri sono divisivi. È grazie anche ai bersaglieri se noi oggi abbiamo una nazione», ha dichiarato Meloni davanti alle telecamere, nel corso della celebrazione della Festa della Repubblica.

La vicenda ha provocato una reazione immediata da parte delle istituzioni, che hanno condannato l’episodio ritenendolo frutto di un pregiudizio ideologico incompatibile con il ruolo educativo delle scuole pubbliche.

Crosetto: “Valori costituzionali, non ideologici”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso «piena solidarietà e vicinanza» ai Bersaglieri, sottolineando come l’associazione promuova da sempre «valori e principi costituzionali quali la libertà, l’uguaglianza, la democrazia».

Nel suo intervento, Crosetto ha anche ricordato il legame storico tra il corpo e la città di Magenta, facendo riferimento alla battaglia del 4 giugno 1859, in cui i Bersaglieri, guidati dal generale Fanti, contribuirono alla liberazione della città, in una tappa cruciale del processo di unificazione nazionale.

Il ministro ha definito l’accaduto «un caso isolato di pregiudizio ideologico e di volontà di sopprimere il confronto democratico», mettendo in evidenza come l’iniziativa dei docenti sia in contrasto con i principi su cui si fonda la Repubblica.

Tota: “Mai successo prima, profonda amarezza”

Deluso il presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Giuseppenicola Tota, che ha definito l’episodio «una cosa tristissima, che amarezza. Mai ci era capitata una cosa simile».

Tota ha raccontato di aver appreso della contrarietà da parte dei professori solo attraverso un quotidiano locale, spiegando che «normalmente riceviamo tantissimi riscontri positivi dalle scuole in tutta Italia».

A difesa dell’operato dell’associazione, Tota ha rivendicato i valori che ne ispirano l’attività: «I nostri valori sono quelli della famiglia, della generosità e dello spirito di sacrificio: siamo i primi a soccorrere la gente, in caso di calamità naturali».

