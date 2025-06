La segretaria del Pd ironizza sul nuovo look: “Sembro Mirko dei Beehive”

La segretaria Pd scherza sul nuovo look in diretta radio: “Energia al massimo, ma il Parlamento merita sobrietà”

Due anni e mezzo alla guida del Pd, Schlein: “Non sono pentita”

Dal confronto con l’armocromista al passaggio dal parrucchiere, Elly Schlein ha mantenuto la promessa fatta durante le primarie Pd: tingersi una ciocca di capelli di rosso in caso di vittoria. Dopo oltre due anni e mezzo alla guida del Partito Democratico, la segretaria ha onorato il fioretto in diretta radiofonica, durante la trasmissione Un giorno da pecora su Radio1.

«No, ancora no. È un lavoro molto bello che mi sono scelto e non mi lamenterei mai. Certo è un lavoro energivoro, richiede tanta energia», ha dichiarato la leader dem a chi le ha chiesto se, a distanza di tempo, avesse qualche rimpianto per la sua scelta politica.

Il look rosso e la battuta su Kiss Me Licia

Nel corso della trasmissione, Schlein si è lasciata tingere una ciocca di capelli in tonalità rossa: una promessa fatta nel 2023 e mantenuta davanti ai microfoni. «È un bel rosso, sembra un po’ Mirko dei Beehive di Kiss Me Licia», ha scherzato. Poi, con un sorriso, ha chiesto: «Mi fate un appunto su come togliere il colore? Perché stasera devo andare a Bari e lì si potrebbe anche fare, ma andare in Parlamento così, meglio di no».

Un siparietto ironico, ma anche un modo per sottolineare la doppia anima del suo ruolo: pop e istituzionale.