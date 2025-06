De Luca elogia Meloni: “Scelta intelligente evitare lo scontro sul terzo mandato”

Il presidente della Campania interviene sulla questione del terzo mandato, sottolineando le tensioni nel centrodestra e la strategia politica della premier.

Terzo mandato, De Luca: “Meloni ha evitato un conflitto nella coalizione”

Durante l’assemblea pubblica di Ance Aies Salerno, tenutasi al Teatro Verdi di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso la propria opinione sul mancato via libera alla riforma per il terzo mandato dei governatori. Rispondendo a una domanda posta da Paolo Mieli, De Luca ha commentato: “Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica della Meloni, per la verità, per quello che riesco a percepire”.

Secondo il governatore, una modifica alla normativa avrebbe potuto compromettere l’equilibrio nella maggioranza. “La vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra, rischia di aprire un conflitto, anche duro, tra la Lega e il resto della coalizione. Non sarebbe una cosa banale”, ha spiegato De Luca, attribuendo alla presidente del Consiglio la volontà di evitare frizioni politiche che avrebbero minato la stabilità del governo.

“Se vogliono, la legge la fanno in 48 ore”

Nel corso del confronto, Mieli ha osservato che il rischio di tensioni sul terzo mandato era già evidente da tempo. De Luca ha replicato: “Forse, a gennaio, non c’era la percezione di quanto conflitto potesse aprire la vicenda regionale, anche nella maggioranza di governo”.

Il presidente campano ha poi sottolineato che un’eventuale modifica della legge sarebbe comunque tecnicamente realizzabile in tempi brevissimi. “Si può fare tutto. Se il governo lo vuole fare, lo fa in 48 ore. Non credo che abbiamo una forza frenante del Parlamento italiano. Se decidono, la fanno domani mattina”, ha dichiarato. E ha concluso con un’affermazione pungente: “Diciamo che la democrazia di Westminster è saltata. Fanno la legge, mettono la fiducia e chi si è visto, si è visto”.

Sullo sfondo la partita per la Campania

Mentre nel centrodestra si discute sulle modifiche ai limiti di mandato, si scalda il clima in vista delle regionali. Secondo gli ultimi sondaggi, tra i nomi più accreditati spuntano Edmondo Cirielli, per Fratelli d’Italia, e Roberto Fico, per il Movimento 5 Stelle. Ma cresce anche l’interesse attorno a uno dei più stretti collaboratori dello stesso De Luca, che potrebbe diventare protagonista del confronto elettorale.