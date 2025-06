Poliziotto salva un 22enne che voleva farla finita, la premier Meloni: “Grazie Marco, eroe silenzioso”

Il giovane voleva gettarsi dal viadotto dopo una delusione d’amore. Il poliziotto fuori servizio lo salva all’ultimo secondo: è successo ad Agrigento.

Il gesto eroico di Marco: salva un ragazzo disperato sul viadotto

Un gesto che ha evitato una tragedia. È accaduto ad Agrigento, dove un agente delle Volanti, Marco, libero dal servizio, ha salvato la vita a un ragazzo di 22 anni che stava per gettarsi da un cavalcavia. Il poliziotto stava tornando a casa quando è stato fermato da un giovane in evidente stato di agitazione: cercava disperatamente il fratello, scomparso dopo aver manifestato intenti suicidi.

Poco dopo, Marco ha notato una figura che aveva già superato il guardrail e si era avvicinata pericolosamente al parapetto del viadotto. Con freddezza e sensibilità, l’agente ha iniziato a parlargli, cercando di stabilire un contatto umano. Il giovane, fortemente provato da una recente delusione sentimentale, sembrava deciso a farla finita.

L’intervento decisivo con il supporto dei carabinieri

Approfittando di un attimo di distrazione del ragazzo, Marco si è lanciato in avanti, riuscendo ad afferrarlo e a trattenerlo, proprio mentre arrivava anche una pattuglia dei carabinieri in supporto. Insieme, lo hanno riportato in salvo. Il 22enne è stato poi affidato al personale sanitario per ricevere le cure del caso.

Un salvataggio che è stato definito provvidenziale, compiuto da un uomo che, pur non essendo in servizio, ha deciso di agire con prontezza e altruismo. Il coraggio e la prontezza del poliziotto hanno impedito che si consumasse l’ennesimo dramma sulle nostre strade.

Meloni lo ringrazia pubblicamente: “Gratitudine di tutta l’Italia”

A esprimere la riconoscenza dello Stato è stata direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha condiviso sui suoi profili social il volto del poliziotto e un messaggio di ringraziamento. “A Marco e a tutti gli eroi silenziosi in divisa, va la gratitudine del Governo e dell’Italia. Grazie per esserci sempre”, ha scritto la premier su Facebook e X.

Un messaggio che ha trovato riscontro anche tra i cittadini, colpiti dalla freddezza e dall’umanità dimostrate dall’agente agrigentino in un momento così delicato.