Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia in calo, il Pd avanza e accorcia le distanze, cresce M5S, stabili Lega e FI

Cala Fratelli d’Italia, cresce il Partito Democratico. Movimento 5 Stelle e Verdi-Sinistra in flessione. Stabili Lega e Forza Italia, in ripresa Azione e Italia Viva.

Fratelli d’Italia perde consensi ma resta il primo partito

Il nuovo sondaggio realizzato dall’Istituto Noto per la trasmissione Porta a Porta fotografa un panorama politico in evoluzione. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, registra un calo dello 0,5%, scendendo al 30,5%. Una flessione non drammatica, ma significativa, considerando la tenuta costante degli ultimi mesi. Nonostante la perdita, FdI conserva un netto vantaggio sugli avversari.

Pd in crescita: ora è al 22,5%

Chi sorride è il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che guadagna un punto percentuale e raggiunge il 22,5%. Il Pd si conferma così come la prima forza d’opposizione, riducendo a otto punti il distacco da Fratelli d’Italia. La rimonta appare però ancora lunga e complessa, anche se il trend è positivo per i dem.

Movimento 5 Stelle e Avs in discesa

Non buone notizie per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde mezzo punto e scivola al 12,5%. Il partito resta distanziato di ben dieci punti dal Pd. Analoga situazione per Alleanza Verdi-Sinistra, che scende al 6% (-0,5%), restando comunque all’interno del proprio bacino di consenso post-elezioni europee.

Centrodestra stabile, con la Lega davanti a Forza Italia

Nel centrodestra, le due forze minori mantengono la posizione. La Lega resta al 9%, avanti di mezzo punto su Forza Italia, che si attesta all’8,5%. Tra i due partiti si alternano da tempo sorpassi e controsorpassi, ma le variazioni restano contenute.

Azione e Italia Viva in lieve risalita, +Europa e Noi Moderati fermi

Nel campo centrista, Azione guadagna mezzo punto, raggiungendo il 3,5%, mentre Italia Viva sale al 2,5%, segno di una timida ripresa. Restano invece stabili al 1,5% sia +Europa sia Noi Moderati, confermandosi forze marginali.

Coalizioni: centrodestra al 49,5%, campo largo quasi alla pari

A livello di coalizioni, il calo di Fratelli d’Italia pesa sull’intero centrodestra, che ora totalizza il 49,5%, perdendo mezzo punto. Il centrosinistra, invece, sale al 30%, ma è la somma di tutte le forze di opposizione a sorprendere: un ipotetico campo largo arriverebbe al 48,5%, avvicinandosi pericolosamente al blocco di centrodestra.