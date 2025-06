Sondaggi 2025, FdI stabile, cresce il PD, Lega in calo, fermo M5S, Azione Cresce, Italia Viva arretra

Il partito di Giorgia Meloni resta al 30,5%, mentre il Partito Democratico guadagna terreno. Movimento 5 Stelle fermo, cala la Lega, lieve crescita per Forza Italia.

Fratelli d’Italia saldo al 30,5%, PD in lieve crescita

Nel sondaggio SWG pubblicato il 2 giugno 2025, Fratelli d’Italia si conferma stabile in vetta con il 30,5% dei consensi. Subito dietro, il Partito Democratico di Elly Schlein cresce dello 0,3% rispetto alla settimana precedente, salendo al 23,1%. Nessuna variazione, invece, per il Movimento 5 Stelle, che resta fermo al 12,4%.

La Lega di Matteo Salvini perde due decimali, attestandosi all’8,2%, mentre Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, sale leggermente all’8,1% con un guadagno dello 0,1%. Calo marginale anche per l’alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,4% (-0,1%).

Azione cresce, Italia Viva arretra

Tra le formazioni centriste, Azione fa segnare un piccolo passo in avanti, attestandosi al 3,3%. In calo invece Italia Viva, che perde un decimale e scende al 2,5%. Flessione anche per +Europa, ora all’1,5% (-0,2), e per Noi Moderati, che passa all’1,1% (-0,1).

In controtendenza le altre liste, che complessivamente crescono di due decimali raggiungendo il 2,9%.

Ancora alta l’area del non voto

La quota di italiani che preferisce non esprimere un’intenzione di voto resta elevata, ma in lieve diminuzione: dal 31% al 30%, con un calo di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione.