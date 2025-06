Ilaria Salis affonda il coltello: “Noi sogniamo una società meticcia”. Il centrodestra insorge

L’eurodeputata Ilaria Salis scatena uno tsunami mediatico con una frase durissima durante le proteste negli Stati Uniti. Il centrodestra insorge.

La frase che ha fatto esplodere la polemica

Sta facendo discutere il post pubblicato su Instagram da Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha scritto senza mezzi termini: “Al diavolo la bianchezza”. La frase è apparsa in un messaggio di sostegno alle proteste scoppiate negli Stati Uniti dopo una serie di episodi controversi che hanno riacceso il dibattito su razzismo e disuguaglianze. Nel suo post, Salis ha voluto sottolineare l’importanza della lotta contro ogni forma di discriminazione, dichiarando: “Noi sogniamo una società meticcia, solidale, aperta”.

Reazioni politiche durissime

Le parole della parlamentare hanno subito scatenato una raffica di reazioni indignate. Dal centrodestra, in particolare, si parla di un “linguaggio inaccettabile” da parte di una rappresentante delle istituzioni europee. In molti hanno definito l’uscita di Salis “un insulto alla civiltà democratica” e “una vergogna per l’Italia”. Secondo alcune voci della maggioranza, si tratterebbe di un chiaro tentativo di provocazione, definito “inaudito e offensivo nei confronti di milioni di cittadini”.

Una strategia di comunicazione aggressiva

La stessa Salis, però, non sembra voler arretrare. Nel resto del messaggio ha infatti ribadito: “Chi si indigna per quello che fa Trump negli Stati Uniti non può voltarsi dall’altra parte quando accade in Italia o in Europa”. Per l’eurodeputata, è necessario “contrastare le derive suprematiste ovunque si presentino”. Il suo messaggio punta a rafforzare la narrativa di un’Europa più giusta e accogliente, ma ha avuto l’effetto di polarizzare il dibattito politico e pubblico, spaccando opinione pubblica e alleati politici.