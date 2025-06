Si benda gli occhi e si siede su un cornicione pronta a lanciarsi, carabiniere la afferra al volo e salva ragazza 22enne

La giovane era seduta sul bordo del tetto con gli occhi bendati. Un militare è riuscito ad afferrarla in tempo e riportarla in salvo.

L’intervento d’urgenza in via Ovada

Nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, una ragazza di 22 anni è stata salvata in extremis mentre tentava di togliersi la vita lanciandosi dal cornicione di un edificio in via Ovada, a Milano. La giovane, con gli occhi bendati e le gambe nel vuoto, si trovava sul bordo del tetto di uno stabile, in una posizione di evidente pericolo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato la presenza della ragazza sull’edificio. I primi a intervenire sono stati i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano, che hanno raggiunto il tetto e sono riusciti ad agire in tempo. Uno dei militari ha raggiunto la giovane da dietro, l’ha afferrata per un braccio e l’ha riportata al sicuro con l’aiuto di un collega e di un vigile del fuoco.

Le immagini riprese dalla bodycam del militare

Il salvataggio è stato documentato dalla bodycam installata sulla divisa del carabiniere protagonista dell’intervento. Il filmato mostra l’approccio silenzioso del militare, il momento in cui afferra la ragazza e la frase trasmessa via radio alla centrale operativa: “La ragazza è stata messa in sicurezza”. Poco dopo, un altro aggiornamento conferma: “Adesso la situazione è rientrata, tutto tranquillo”. I militari, insieme ai vigili del fuoco, adagiavano la giovane sul terrazzo, lontana dal pericolo.

Il trasferimento in ospedale e la presa in carico

Subito dopo l’intervento, la ragazza è stata presa in carico dal personale dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e condotta presso l’ospedale San Paolo di Milano per accertamenti e cure. Il suo stato di salute al momento del ricovero non è stato reso noto.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato una tragedia. La prontezza e il sangue freddo dimostrati nel raggiungere il cornicione e sottrarre la giovane dal vuoto hanno fatto la differenza in un momento cruciale.