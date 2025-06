PiazzaPulita, Bocchino infuriato con Renzi: “Vergognoso, parli perché ti hanno tolto la scorta”

Botta e risposta acceso tra Matteo Renzi e Italo Bocchino nello studio di La7, durante l’ultima puntata di Piazzapulita, sul tema della sicurezza.

Renzi attacca Mantovano e accusa Bocchino di omertà

Si rinnova il confronto serrato tra Matteo Renzi e Italo Bocchino, protagonisti di un acceso scambio durante la puntata di Piazzapulita, il talk show di approfondimento condotto da Corrado Formigli su La7. Il dibattito si è infiammato a partire dalle nuove misure sulla sicurezza.

Nel suo intervento, il leader di Italia Viva ha chiamato direttamente in causa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti: “C’è un problema che Italo Bocchino non può dire per i suoi rapporti d’amicizia, che ha un nome e cognome, si chiama Alfredo Mantovano… fammi finire Italo!”. Una frase che ha immediatamente provocato la reazione del direttore editoriale del Secolo d’Italia.

Bocchino accusa Renzi: “Parli così perché ti hanno tolto la scorta”

Non ha atteso la fine della frase Italo Bocchino, che ha interrotto duramente l’ex premier: “Ma come fai a dire queste cose vergognose? Ma solo perché i servizi segreti ti hanno tolto la scorta fai così, dai ti ha dato i poliziotti va bene lo stesso”.

La polemica è proseguita con toni accesi, in un botta e risposta che ha monopolizzato il dibattito in studio. Renzi ha rilanciato: “Questo è un atteggiamento così demagogico e non ti devi preoccupare per la mia scorta, io non ho problemi, ho rinunciato anche ai poliziotti. Alfredo Mantovano, con la scusa di fare la guerra alle toghe rosse, sta prendendo i pieni poteri come toga bruna, vogliamo dire così?”.

Botta e risposta senza tregua

Il confronto non ha accennato a placarsi nemmeno di fronte alle parole forti utilizzate da Renzi. Pronta, infatti, la replica di Bocchino: “Sta servendo lo Stato”. Il dibattito è poi proseguito in diretta televisiva, con toni che hanno confermato la distanza profonda tra le due visioni politiche rappresentate dai protagonisti.