Montolivo gela lo studio in diretta: “Gattuso non gode della mia stima”

L’ex centrocampista esprime senza filtri il suo dissenso sull’imminente nomina di Gattuso come CT, rievocando le tensioni vissute ai tempi del Milan.

Gattuso vicino alla panchina azzurra

Il nome di Gennaro Gattuso è ormai sempre più accostato alla guida tecnica della Nazionale italiana, dopo la rinuncia di Claudio Ranieri. Il suo incarico sembra imminente e il sostegno dell’ex compagno Gianluigi Buffon, oggi figura di rilievo in FIGC, appare determinante. L’intenzione è quella di rilanciare l’identità azzurra coinvolgendo alcuni protagonisti del mondiale 2006. Nel corso del programma “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, l’argomento è stato affrontato con Riccardo Montolivo ospite in studio.

A sorpresa, l’ex centrocampista di Fiorentina e Milan ha dichiarato apertamente il proprio dissenso rispetto alla scelta della Federazione. Di fronte alla domanda sull’idoneità di Gattuso al ruolo di CT, Montolivo ha risposto senza esitazioni: “Diciamo che non è una persona che gode della mia stima. Però mi auguro che faccia bene. Non vedere l’Italia per la terza volta di fila ai Mondiali sarebbe straziante”. Le sue parole hanno generato silenzio e imbarazzo in studio, lasciando poco spazio a interpretazioni.

Vecchie tensioni risalenti all’esperienza al Milan

Il rapporto tra Montolivo e Gattuso si incrinò nel corso della stagione 2018/19, quando l’allora allenatore rossonero decise di escludere il giocatore dal progetto tecnico. La separazione avvenne al termine della stagione, senza rinnovo contrattuale. Montolivo, in più occasioni, ha fatto riferimento a quel periodo, lamentando un trattamento che definisce ingiusto. In una dichiarazione a DAZN, pur senza menzionare direttamente Gattuso, aveva affermato: “Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto che, senza neanche comunicarmelo di persona, mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare”.

Anche l’agente di Montolivo, Giovanni Branchini, nel 2018 aveva criticato duramente Gattuso, sostenendo che avesse “oltrepassato i limiti della logica”. Le parole dell’ex regista rossonero, dunque, non sorprendono chi conosce il retroscena, ma segnano comunque un momento inaspettato in diretta televisiva.

Il nuovo staff tecnico in via di definizione

Secondo le indiscrezioni, Gattuso avrebbe già delineato lo staff che lo accompagnerà alla guida dell’Italia. Si parla della possibile presenza di altri ex azzurri come Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta e Leonardo Bonucci, quest’ultimo destinato a lasciare l’incarico nell’Under 20 per unirsi al nuovo progetto.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.