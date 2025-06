Celentano velenosa contro la Peparini: “Impensabile una cotta per un allievo”

Alessandra Celentano respinge l’idea di un coinvolgimento sentimentale tra insegnante e studente: “Non mi è mai successo, né succederà mai”.

Il commento della docente durante un’intervista podcast

Durante un’intervista al podcast “In camerino”, condotto da Marcello Sacchetta, la coreografa e docente di danza Alessandra Celentano ha parlato apertamente della propria esperienza nel programma televisivo “Amici”. Interrogata su un possibile coinvolgimento sentimentale, anche solo platonico, con uno dei suoi allievi, la Celentano ha risposto con fermezza: “È una cosa che non è neanche pensabile”. Una dichiarazione che ha subito attirato l’attenzione, anche per il riferimento, seppur indiretto, alla relazione nata in passato tra Veronica Peparini e Andreas Muller, un tempo insegnante e allievo all’interno dello stesso talent.

La maestra ha sottolineato come, nel suo caso, non ci sia mai stato alcun coinvolgimento oltre il rapporto professionale: “Con me non è capitato e non capiterà mai”. Il suo intervento, di tono netto e inequivocabile, ha ribadito la distanza tra etica didattica e relazioni personali: “Io parto proprio dagli albori, non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello”.

Una posizione chiara e senza ambiguità

Durante il podcast, Sacchetta ha fatto notare che situazioni del genere si sono comunque verificate in passato. Sebbene non vengano menzionati nomi espliciti, il riferimento appare diretto al rapporto sentimentale nato tra Peparini e Muller, che durante l’esperienza televisiva hanno iniziato una relazione oggi consolidata anche nella vita privata: nel 2024, infatti, sono diventati genitori di due gemelle.

La risposta della Celentano non ha lasciato spazio a interpretazioni: “È capitato, ma con me no. Lo trovo una cosa fuori luogo, sbagliata”. Ha però precisato che ciò non esclude una forma di legame artistico tra docente e allievo: “Quando un ballerino mi piace artisticamente, certo che lo amo. Ma è tutta un’altra cosa”.