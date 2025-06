Autobus in fiamme sulla Napoli-Bari: passeggeri fuggono tra le auto

Paura sull’autostrada Napoli-Bari per un incendio su un pullman turistico: i 28 passeggeri riescono a scendere e mettersi in salvo prima del rogo.

Paura lungo l’autostrada A16: bus in fiamme prima della galleria

Momenti di grande tensione si sono vissuti nella mattinata di venerdì 14 giugno lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi dello svincolo di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Un autobus turistico, partito da Napoli e diretto ad Avellino, ha improvvisamente preso fuoco mentre era in corsa. A bordo vi erano 28 passeggeri, che sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo, appartenente a un’agenzia privata, si sarebbe accorto del problema proprio mentre stava per imboccare una galleria. Con prontezza ha fermato il pullman e ha consentito ai passeggeri di mettersi in salvo. I presenti hanno abbandonato il veicolo e si sono ritrovati a camminare lungo la carreggiata mentre le auto sfrecciavano a grande velocità. La scena è stata ripresa da alcuni automobilisti di passaggio e i video sono stati successivamente inviati al deputato Francesco Emilio Borrelli.

L’intervento dei soccorsi e il commento di Borrelli

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno assistito i passeggeri e provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme. L’incendio si è propagato anche alla vegetazione adiacente alla carreggiata, causando ulteriori problemi alla viabilità in direzione di Avellino, dove si sono registrati rallentamenti e disagi.

Il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato quanto accaduto parlando di “tragedia sfiorata”. In una nota ha dichiarato: “Una tragedia sfiorata, se l’incendio fosse divampato nel buio della galleria avremmo descritto uno scenario molto diverso. Sono immagini che non dovremmo mai vedere”.

Il deputato ha inoltre chiesto accertamenti immediati per verificare le cause dell’incendio e lo stato di manutenzione dei mezzi in circolazione: “Chiedo che ci siano verifiche immediate per capire come sia divampato l’incendio, ma non solo: bisogna controllare il parco mezzi circolante, verificare lo stato di salute di tutti i bus che operano nella nostra regione. Sono tanti i mezzi vetusti che necessitano di manutenzione continua. La sicurezza di tutti, cittadini, turisti e lavoratori, deve essere una priorità”.