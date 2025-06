Giarrusso si avvicina alla Fabiani all’Isola, la moglie: “E’ felice con un’altra? Va bene, non sono gelosa”

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, interviene sul presunto avvicinamento tra il marito e Alessia Fabiani durante il reality: “Se sta bene, sono felice per lui”.

Le parole di Sara Garreffa sull’esperienza del marito all’Isola dei Famosi

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, ha rilasciato un’intervista in cui ha espresso il proprio punto di vista sulla partecipazione del marito all’Isola dei Famosi 2025. In particolare, la donna ha commentato senza tensioni l’attenzione mediatica suscitata da una clip trasmessa durante la puntata del 28 maggio, in cui il giornalista appariva molto vicino alla concorrente Alessia Fabiani, con la quale sembrava condividere momenti di intimità notturna. “Non credo che tra loro sia successo altro. L’attenzione che il programma ha riservato a questa dinamica mi ha fatto persino piacere, io e Dino abbiamo un rapporto aperto”, ha dichiarato Garreffa.

Nell’intervista, Garreffa ha descritto il marito come una persona spesso coinvolta emotivamente nei contesti che vive, e ha sottolineato che il suo forte senso di giustizia lo porta a vivere con intensità anche le dinamiche di un reality show. Pur riconoscendo la vicinanza tra Giarrusso e Fabiani, ha precisato che la cosa non le ha creato alcun disagio, né gelosia.

“Se trova qualcuno con cui sta bene, mi fa piacere”

Nel corso della conversazione, la moglie del giornalista ha spiegato il tipo di legame che li unisce: un rapporto sincero, privo di gelosie, dove la libertà individuale viene vissuta con serenità. “Io e Dino abbiamo un rapporto molto aperto, sincero. La gelosia è sempre frutto di insicurezza e io non mi sento così. Se mio marito si trova insieme a un’altra donna, stanno bene e sono affini, a me fa solo piacere, perché vuol dire che ha trovato qualcuno su cui contare per il resto del percorso”, ha raccontato.

Garreffa ha anche commentato la reazione del marito alla messa in onda delle immagini con Fabiani, sottolineando che il tono deciso usato da Giarrusso nel ribadire di essere sposato sarebbe legato al timore di come lei avrebbe potuto percepire la situazione, soprattutto a livello mediatico: “Non avendo alcun contatto, può solo immaginare cosa penso, anche se sa bene che sono una persona serena e priva di gelosie”.

Un legame fondato sulla libertà e sulla sincerità

Nel prosieguo dell’intervista, Sara Garreffa ha ribadito che la loro è una relazione solida, in cui la libertà sessuale non è vista come una minaccia ma come una componente naturale della vita di coppia: “Il bello del nostro rapporto è che possiamo dirci tutto. Non mi aspetto che un uomo non desideri anche un’altra donna dal punto di vista sessuale. Lo trovo assolutamente normale, fisiologico, umano”.

Pur non avendo mai avuto esperienze con terze persone, la coppia non esclude che in futuro possa accadere. “Non ci è mai capitato perché non ce n’è stato stato bisogno, ma non è escluso che possa succedere. Il fatto stesso di darci questa libertà, in qualche modo, ci sazia”, ha concluso Garreffa.