Scopre la fidanzata con un altro e lo colpisce alla testa, poi va a lavoro e timbra il cartellino: arrestato 26enne per tentato omicidio

Un uomo di 39 anni è stato aggredito con un martello da un giovane che lo accusava di avere una relazione con la propria fidanzata. Il sospetto è stato arrestato.

Aggressione brutale in strada a Roma

Nella mattinata di venerdì 13 giugno, un grave episodio di violenza si è verificato in via dei Monti di Creta, tra Baldo degli Ubaldi e via Boccea, nella zona nord-ovest di Roma. Un uomo di 26 anni ha atteso in strada un conoscente che sospettava avesse una relazione con la propria fidanzata. Al momento dell’incontro, il giovane si sarebbe avvicinato all’altro uomo, un 39enne, aggredendolo verbalmente, insultandolo e minacciandolo con veemenza.

Secondo quanto ricostruito, dopo una breve colluttazione, il 26enne avrebbe estratto un martello, colpendo più volte la vittima alla testa. L’uomo è crollato al suolo, sanguinante, soccorso dalla fidanzata e da alcuni passanti. L’aggressore, dopo aver lasciato il luogo dell’attacco, si sarebbe diretto al lavoro come se nulla fosse accaduto.

La vittima ricoverata in ospedale

Il 39enne, ancora cosciente dopo l’aggressione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cristo Re, per poi essere trasferito al Policlinico Gemelli, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono considerate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno monitorando la situazione per valutare la necessità di un intervento chirurgico, a causa delle fratture riportate al cranio.

Nel frattempo, i Carabinieri della stazione Trionfale hanno avviato immediatamente le ricerche dell’aggressore. L’uomo è stato rintracciato poche ore dopo, mentre si trovava sul posto di lavoro, a piazzale Clodio, dove è impiegato come operaio.

L’arresto e le accuse

Il 26enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Regina Coeli, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.