Puglia, 17enne muore dopo giorni di agonia: era stato ferito da un colpo alla testa in una casa di campagna

Il giovane è deceduto dopo quattro giorni di ricovero in terapia intensiva. Si indaga sull’eventualità di un gesto volontario. Dolore e cordoglio in città.

Ragazzo trovato in fin di vita in una zona rurale

È morto il 17enne di Torremaggiore, ferito da un colpo d’arma da fuoco alla testa mentre si trovava in una zona di campagna, nel pomeriggio del 10 giugno. Il ragazzo era stato ritrovato in gravissime condizioni all’interno di una casa rurale riconducibile alla sua famiglia. Ad allertare i soccorsi erano stati alcuni amici presenti al momento del fatto. Trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, era stato ricoverato in terapia intensiva: per quattro giorni i medici hanno tentato di salvarlo, ma le sue condizioni si sono rivelate irreversibili.

Sul posto le forze dell’ordine hanno rinvenuto una pistola di piccolo calibro. Gli inquirenti, sulla base delle prime testimonianze e dei rilievi effettuati, stanno valutando la possibilità che si sia trattato di un atto volontario. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto e per chiarire l’origine dell’arma.

Il sindaco annuncia la morte del giovane e sospende gli eventi

A confermare la notizia del decesso è stato Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore, che in un messaggio ha espresso profonda vicinanza alla famiglia del giovane. “Abbiamo sperato fino all’ultimo, pregando per un esito diverso. In questi giorni tutta la città ha condiviso l’attesa con apprensione e affetto”, ha dichiarato. Il primo cittadino ha poi ricordato l’impatto che questa tragedia ha avuto sulla popolazione: “Siamo tutti scossi da un dolore immenso, che tocca ognuno di noi nel profondo. Ora dobbiamo restare uniti e sostenere la famiglia in questo momento straziante”.

A seguito dell’accaduto, è stata rinviata la festa patronale in onore di San Sabino, inizialmente prevista nei giorni successivi all’incidente. Un gesto simbolico per onorare la memoria del ragazzo e per rispetto del lutto che ha colpito l’intera cittadinanza. Il sindaco ha invitato tutti a continuare a offrire vicinanza concreta alla famiglia.