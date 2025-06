Puglia, Emiliano scrive a Salvini per autostrada A14 gratis per i camion: “Troppo traffico sulle statali”

La Regione Puglia sollecita il Ministero delle Infrastrutture per agevolazioni sulla tratta Molfetta-Taranto, a causa del traffico intenso sulle statali 100 e 16.

Richiesta di sospensione dei pedaggi sulla A14 per ridurre il traffico sulle statali

La Regione Puglia ha inviato una nuova richiesta formale al Ministero delle Infrastrutture e ad Autostrade per l’Italia per chiedere la sospensione temporanea del pedaggio per i mezzi pesanti sulla tratta autostradale A14 compresa tra gli svincoli di Molfetta e Taranto. La proposta, firmata dal presidente Michele Emiliano e dall’assessora ai Trasporti Debora Ciliento, mira a ridurre la congestione del traffico sulle arterie statali SS100 e SS16, attualmente interessate da lavori di manutenzione straordinaria e cantieri che causano rallentamenti e disagi significativi.

Nella nota trasmessa al ministro Matteo Salvini, viene evidenziata la necessità di alleggerire il traffico su queste strade, particolarmente congestionate in concomitanza con l’aumento dei flussi estivi. L’obiettivo della proposta è ottenere “una distribuzione più equilibrata dei flussi di traffico” e ridurre di conseguenza il rischio di incidenti.

Precedenti interlocuzioni e attesa di risposte ufficiali

Una richiesta analoga era già stata inoltrata nel luglio dello scorso anno. In quel caso, Autostrade per l’Italia aveva risposto nell’ottobre successivo, comunicando l’avvio di un confronto con il ministero competente e l’attivazione di un tavolo tecnico per studiare possibili soluzioni. Tuttavia, da allora non sarebbero state adottate decisioni definitive.

Nel nuovo sollecito, la Regione sottolinea l’urgenza di intervenire, considerando che “la situazione sulle due statali si è ulteriormente aggravata” con l’arrivo della stagione estiva. I lavori in corso su entrambe le arterie, già oggetto di criticità in passato, si sovrappongono ora a un consistente incremento del traffico commerciale e turistico, con effetti negativi sulla fluidità della circolazione e sulla sicurezza.

Secondo la Regione, l’esenzione temporanea dal pagamento del pedaggio per i mezzi pesanti rappresenterebbe una misura concreta a favore degli autotrasportatori, già penalizzati dall’aumento dei costi di gestione, tra cui carburanti e pedaggi. “Si ritiene necessario reiterare la richiesta già avanzata, auspicando una tempestiva definizione della questione o l’adozione di misure efficaci e sostenibili idonee a fronteggiare le criticità evidenziate”, si legge nella lettera inviata da Emiliano e Ciliento.

La Regione resta ora in attesa di un riscontro ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dell’Anas, con la speranza che si giunga a una soluzione in tempi brevi, soprattutto in vista dei mesi di maggiore afflusso veicolare.