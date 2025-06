Pugni in faccia alla compagna durante la corsa in taxi, il tassista chiama il 112, scatta il codice rosso

In vacanza con la compagna, un uomo di 38 anni è stato arrestato per averla colpita con pugni in pieno volto mentre rientravano in hotel.



L’aggressione avviene a bordo di un taxi

Una serata trascorsa tra le località della Penisola Sorrentina si è trasformata in un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. I fatti sono accaduti nella notte a Piano di Sorrento, dove un turista di origine bosniaca, 38 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito fisicamente la compagna.

Secondo quanto ricostruito, la coppia si trovava su un taxi di ritorno verso l’albergo dove alloggiava. Improvvisamente, l’uomo avrebbe iniziato a colpire la donna con violenza, sferrandole pugni al volto. Una volta terminata la corsa, l’aggressione sarebbe proseguita anche all’esterno del veicolo. La donna, caduta a terra per la violenza dei colpi, è rimasta sotto lo sguardo attonito del tassista, che ha contattato il numero di emergenza 112.



Intervento dei carabinieri e attivazione del codice rosso

I militari della stazione dei carabinieri di Piano di Sorrento sono giunti sul posto pochi minuti dopo la segnalazione. Raggiunto l’albergo dove i due erano diretti, hanno rintracciato e fermato l’uomo. La vittima, visibilmente scossa, è stata portata in caserma per essere ascoltata, con il supporto di un traduttore. Durante l’audizione, la donna ha dichiarato di non voler ricevere cure mediche e ha negato di aver mai subito precedenti episodi di maltrattamenti.

Nonostante ciò, vista la gravità dell’aggressione, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del 38enne, con l’accusa di lesioni personali gravi. È stato inoltre attivato il codice rosso, che prevede un intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria competente in casi di violenza domestica.