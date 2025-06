Bari, paura sulla ruota panoramica: bambina e nonno bloccati in alto, intervengono i vigili del fuoco

Un guasto improvviso ha fermato l’attrazione con due persone a bordo: dopo l’allarme, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco.

Intervento dei soccorsi dopo il blocco dell’attrazione

Momenti di tensione su una ruota panoramica installata in un’area cittadina, dove un malfunzionamento ha causato l’arresto improvviso dell’impianto, lasciando una bambina e il nonno bloccati nella cabina più alta. Il fatto è avvenuto nella giornata di domenica, mentre l’attrazione era in funzione e diverse famiglie si trovavano nei pressi dell’area.

Secondo quanto ricostruito, il guasto ha impedito alla struttura di completare il consueto giro. L’operatore incaricato della gestione, rendendosi conto dell’impossibilità di rimettere in funzione l’impianto in sicurezza, ha contattato tempestivamente i vigili del fuoco per richiedere un intervento di soccorso.

Messa in sicurezza senza conseguenze fisiche

I soccorritori hanno raggiunto il luogo in breve tempo, valutando la situazione e predisponendo le operazioni di recupero in coordinamento con il gestore. La bambina e il nonno, che si trovavano nel punto più alto della ruota, sono rimasti sempre coscienti e collaborativi durante l’intera operazione. Nonostante il disagio e l’evidente spavento, entrambi sono stati riportati a terra senza riportare conseguenze fisiche.

Il salvataggio si è svolto in totale sicurezza grazie all’uso di mezzi tecnici e al supporto del personale specializzato, mentre l’area circostante è stata temporaneamente isolata per consentire l’azione in condizioni di protezione. Una volta conclusa l’operazione, la ruota è stata fermata e sottoposta a verifica tecnica per accertare le cause del blocco.

Accertamenti in corso sull’impianto

I tecnici hanno avviato gli accertamenti per determinare le cause del malfunzionamento. L’impianto resterà momentaneamente inattivo in attesa delle necessarie certificazioni di sicurezza.