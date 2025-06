Caos al pronto soccorso, donna di 47 anni usa un bastone contro un’infermiera, fermata con il taser

Una donna di 47 anni è stata immobilizzata con un taser dai carabinieri dopo aver ferito un’infermiera e minacciato il personale sanitario dell’ospedale Infermi di Rimini.

Intervento dei carabinieri dopo l’aggressione in ospedale

Attimi di tensione nella notte tra domenica e lunedì al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, dove una donna di 47 anni, senza fissa dimora, ha aggredito un’infermiera con un oggetto di legno appuntito e minacciato altri operatori sanitari. Secondo quanto ricostruito, la donna era stata soccorsa dal 118 mentre si trovava in evidente stato confusionale lungo le strade di Coriano. Dopo il trasporto in ospedale, è emerso che fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Durante le visite mediche, la 47enne avrebbe avuto un improvviso scatto d’ira, colpendo un’operatrice sanitaria al braccio. L’infermiera ha riportato una ferita superficiale, ma l’episodio ha provocato forte preoccupazione tra i presenti, tanto da richiedere l’intervento urgente dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rimini.

Taser per immobilizzarla, denunciata per lesioni e resistenza

All’arrivo dei militari, la situazione non è migliorata. La donna, ancora in evidente stato di alterazione psicofisica, si sarebbe scagliata anche contro gli agenti. Per riportare la calma e contenere la reazione aggressiva, i carabinieri sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione per immobilizzarla in sicurezza.

Una volta sedata, la 47enne è stata trattenuta in reparto per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche mediche, è stata denunciata in stato di libertà per lesioni personali ai danni dell’infermiera e per resistenza a pubblico ufficiale. Fonti ospedaliere riferiscono che, successivamente, la paziente è stata assistita regolarmente e non ha mostrato ulteriori segni di aggressività.

La professionista sanitaria colpita ha riportato solo lievi contusioni ed è tornata regolarmente in servizio dopo una breve visita di controllo.