La Fagnani mette un like ironico alla Lucarelli, e la Lucarelli la umila con una risposta secca

Un like di Francesca Fagnani a un post satirico su Selvaggia Lucarelli accende la polemica. La giornalista replica seccamente: “Le passerà”.

Il like su un post satirico scatena reazioni online

Un semplice “mi piace” ha riacceso l’attenzione sul rapporto tutt’altro che idilliaco tra Francesca Fagnani e Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato con un post pubblicato dal profilo ufficiale di Lercio, che ironizzava sulla giornalista: “Da tre giorni non litiga con nessuno. È allarme tra i fan di Selvaggia Lucarelli”. Il contenuto, satirico come da tradizione della pagina, ha attirato migliaia di like, tra cui anche quello della diretta interessata.

A sorprendere però è stata l’interazione della conduttrice del programma Belve, che ha cliccato “mi piace” sullo stesso contenuto. Un gesto che alcuni utenti hanno interpretato come una frecciatina, viste le divergenze tra le due. Un commento apparso su X (ex Twitter) ha definito il gesto “patetico”. Poco dopo è arrivata la replica della Lucarelli, che ha risposto con un secco: “Le passerà”.

Divergenze note tra le due giornaliste

Il rapporto tra Fagnani e Lucarelli non è mai stato disteso. In diverse occasioni, Lucarelli ha criticato pubblicamente il format Belve, definendolo poco attento all’approfondimento e più focalizzato sulla spettacolarizzazione dell’intervista. “L’intervistato è l’elemento meno valorizzato, paradossalmente: non interessa la sua storia nel complesso, ma l’urgenza della conduttrice di strappare una frase a effetto”, aveva dichiarato.

Lucarelli ha inoltre criticato lo stile giornalistico del programma, sostenendo che “Belve non è giornalismo ma intrattenimento” e che la formula punta a esaltare la personalità dell’intervistatrice. Più di recente, ha contestato anche l’esperimento Belve Crime, sottolineando quella che a suo avviso è una mancanza di coerenza nel linguaggio narrativo.

La risposta della conduttrice di Belve

Francesca Fagnani, dal canto suo, ha affrontato le critiche con toni più distesi in interviste rilasciate a Vanity Fair e a Le Iene. “L’avevo invitata più volte, in quelle occasioni mi aveva dato altre motivazioni che non posso riferire in quanto erano conversazioni private, ma è una sua opinione e, come tale, la accolgo e la rispetto”, ha affermato.

Ha poi aggiunto: “Se ci stimiamo? Diciamo che io la stimo di sicuro. Poi non ci conosciamo di persona, ma non abbiamo mai litigato. Se è brava nel suo lavoro? Sì, per me è molto brava”. Alla domanda su quale domanda le rivolgerebbe, ha risposto: “Ti sei mai pentita di aver trattato qualcuno in un determinato modo?”.