Roma, auto precipita sulla scalinata di Trinità dei Monti, alla guida 81enne sotto choc

Un uomo di 81 anni ha percorso con l’auto diversi gradini della scalinata di Trinità dei Monti a Roma. Illeso, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco.

Intervento all’alba sul celebre sito monumentale

Attimi di tensione all’alba nel centro storico di Roma, dove un’automobile è finita sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, nei pressi di piazza di Spagna. Erano circa le 4:30 del mattino quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare il veicolo, condotto da un uomo di 81 anni, che per cause ancora in fase di accertamento ha imboccato e percorso un tratto dei gradini con la propria macchina.

L’uomo, che non ha riportato ferite, è rimasto illeso nonostante l’incidente abbia interessato uno dei luoghi più iconici e delicati della capitale. Le operazioni di recupero sono state effettuate con l’impiego di un’autogru e mezzi specializzati, nel massimo rispetto del sito monumentale. Gli operatori hanno posizionato tavole di legno a protezione della scalinata per evitare ulteriori danni durante la rimozione del veicolo.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha avviato accertamenti per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro se il conducente abbia sbagliato direzione per un errore di valutazione, un malore o altre cause accidentali. L’auto ha comunque percorso parte della discesa prima di essere bloccata dai gradini.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza dell’area, particolarmente sensibile al traffico turistico e soggetta a rigide norme di tutela. La scalinata di Trinità dei Monti, già in passato oggetto di danni da parte di mezzi non autorizzati, è uno dei simboli del patrimonio architettonico della città ed è protetta da specifici vincoli storico-artistici.

Non risultano altri coinvolti né danni strutturali evidenti, ma saranno le perizie tecniche successive a chiarire se vi siano state conseguenze più gravi alla struttura marmorea.