Puglia, beve al bar e scappa senza pagare: arrestato con bottiglia incendiaria e droga, si ferisce il volto tentando la fugare

Un 46enne è stato arrestato dopo aver consumato in un bar senza pagare. Addosso aveva una bottiglia incendiaria e merce rubata, poi ha tentato la fuga.

Intervento della polizia dopo la segnalazione del barista

Un uomo di 46 anni, residente a Canosa di Puglia, è stato arrestato nei giorni scorsi e trasferito nel carcere di Trani dopo essere stato trovato in possesso di una bottiglia contenente liquido infiammabile. L’intervento è scattato a seguito della chiamata del titolare di un bar, che ha segnalato il comportamento sospetto dell’uomo, allontanatosi dal locale subito dopo aver consumato senza saldare il conto.

La pattuglia del commissariato locale ha rintracciato il soggetto poco distante dal bar. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso non solo della bottiglia incendiaria rudimentale, ma anche di alcuni oggetti rubati poco prima all’interno dello stesso esercizio commerciale. Dagli accertamenti è emerso che il 46enne aveva già precedenti penali, tra cui un episodio risalente a circa vent’anni fa per l’incendio doloso di un’autovettura.

Tenta la fuga durante l’accompagnamento in commissariato

Mentre veniva accompagnato dagli agenti in commissariato per ulteriori verifiche, il 46enne ha tentato di fuggire. Dopo alcuni metri di corsa, è scivolato e ha riportato ferite al volto. Raggiunto dai poliziotti, è stato soccorso dal personale sanitario e medicato sul posto.

Durante la visita medica, i sanitari hanno riscontrato che l’uomo era in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Alla luce dei fatti, il 46enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di congegni esplosivi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Trani in attesa delle decisioni del magistrato competente.