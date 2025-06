Puglia, accendono il fornello per prepararsi il caffè, esplode la cucina: ricoverate due persone

Due anziani sono rimasti feriti in un’esplosione domestica a Ugento, probabilmente causata da una fuga di gas. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Ugento, esplosione in casa all’alba: due feriti

Un’esplosione ha scosso il centro abitato di Ugento nella mattinata di martedì 17 giugno. Intorno alle 7:30, una deflagrazione, probabilmente provocata da una fuga di gas, ha interessato un’abitazione in via Fiume, causando il ferimento di due anziani coniugi di circa 90 anni. I due sono stati trasportati all’ospedale di Casarano in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, l’incidente sarebbe avvenuto mentre l’uomo tentava di accendere il fornello per preparare la colazione. Il gesto avrebbe innescato l’esplosione, dovuta presumibilmente all’accumulo di gas nell’ambiente. Il boato è stato udito distintamente anche a diverse centinaia di metri di distanza.

Danni alla casa e verifiche di sicurezza

A seguito dell’esplosione, l’abitazione ha subito seri danni sia all’interno che nella parte esterna, in particolare agli infissi. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, allarmati dal forte rumore e accorsi per prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri e la Polizia Locale, per le verifiche di rito e per la messa in sicurezza dell’area. Il personale dell’ufficio tecnico comunale ha dichiarato l’edificio temporaneamente inagibile, a causa delle condizioni strutturali compromesse.

I due anziani, rimasti vigili durante i soccorsi, sono stati affidati alle cure del personale del 118. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, e le loro condizioni, pur serie, non sarebbero critiche.