Scarica elettrica sui tappeti elestici: muore folgorata una bambina di due anni, feriti altri tre bambini

Una bambina ha perso la vita durante una festa patronale in Spagna, colpita da una scarica elettrica sui tappeti elastici. Avviata un’indagine per omicidio colposo.

Tragedia a Murcia: bambina muore sui tappeti elastici

Un evento drammatico ha scosso la notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno nel quartiere di Alquerías, a Murcia, nel sud-est della Spagna, dove una bambina di due anni è morta folgorata mentre giocava sui tappeti elastici allestiti per una festa patronale. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, quando il luna park installato in un’area periferica e ad alta affluenza si è trasformato improvvisamente in uno scenario di emergenza.

La piccola stava saltando sulla giostra quando si è improvvisamente accasciata a terra, probabilmente a causa di una scarica elettrica che ha colpito anche altri tre minori presenti in quel momento sull’attrazione: una bambina di 8 anni e due bambini di 11 e 12 anni, tutti ricoverati in ospedale ma fuori pericolo. Immediata la chiamata ai soccorsi, che hanno raggiunto l’area in pochi minuti. La bambina è stata trovata priva di sensi e con perdite di sangue dal naso. Nonostante gli sforzi dei sanitari, che hanno tentato di rianimarla per oltre un’ora, non è stato possibile salvarle la vita.

Indagini sulle cause: verifiche tecniche e ipotesi di reato

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire con esattezza le circostanze dell’accaduto. Tra le ipotesi in esame, quella che la bambina possa essere entrata in contatto con una parte metallica della struttura, forse una recinzione, attraversata da corrente. Saranno ora analizzati tutti i dettagli relativi all’impianto elettrico e di illuminazione del parco giochi temporaneo, incluso il materiale utilizzato per l’allestimento e lo stato di sicurezza dell’attrezzatura.

Gli inquirenti ipotizzano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, in attesa dei risultati delle perizie tecniche e delle testimonianze raccolte sul posto. Intanto, anche la madre della bambina, una donna di 29 anni, è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore alla vista della tragedia.