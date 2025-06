Amici, De Filippi vuole Bonolis ma Bruganelli spinge per Madonia: scontro dietro le quinte per il nuovo prof

Nella prossima edizione di Amici potrebbero non tornare Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Maria De Filippi valuta sostituti, tra cui Paolo Bonolis e Angelo Madonia.

Due docenti verso l’uscita: si riapre il toto-nomi

La nuova edizione di Amici, in partenza a settembre 2025, potrebbe presentarsi con alcune novità nel corpo docente. Secondo quanto riportato da “Nuovo Tv”, sarebbero in discussione le conferme di due figure ormai note del programma: la maestra di danza Deborah Lettieri e l’insegnante di canto Anna Pettinelli.

La prima, entrata nel cast solo nella scorsa stagione, sembrerebbe destinata a non tornare in cattedra. Una presenza breve e, a quanto pare, non confermata per l’edizione 2025-2026. Diverso il discorso per Anna Pettinelli, storica presenza del programma dal 2019, che starebbe valutando un nuovo ruolo televisivo lontano dallo studio di Amici. Si parla per lei di un possibile impegno come opinionista nel reality Grande Fratello, che ripartirà sempre in autunno su Canale 5.

Confermati invece tre volti già familiari al pubblico: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano torneranno regolarmente nel cast del programma, garantendo continuità alla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Bonolis e Madonia tra i nomi valutati

In attesa di ufficializzazioni, iniziano a circolare ipotesi sui possibili sostituti. Secondo indiscrezioni, la conduttrice starebbe considerando Paolo Bonolis come possibile volto di rilievo da inserire nel progetto. Il conduttore, che ha più volte dichiarato di voler rallentare con i ritmi televisivi tradizionali, potrebbe essere coinvolto con un ruolo speciale o limitato nel format.

Altro nome emerso negli ambienti televisivi è quello di Angelo Madonia, noto al pubblico per la sua partecipazione in veste di maestro di ballo in diversi show televisivi. A sostenere la sua possibile candidatura sarebbe Sonia Bruganelli, già legata al mondo della produzione televisiva e vicina alla conduttrice del talent.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata al momento da parte della produzione di Amici, ma le prossime settimane potrebbero chiarire i cambiamenti in vista della nuova edizione. Le valutazioni sembrano ancora in corso, in attesa delle scelte definitive che determineranno l’assetto della nuova stagione del programma.