Bambina di 10 anni ha un malore nella vasca da bagno di casa: inutili i tentativi di rianimazione

La piccola Agata Moro è deceduta nella vasca da bagno della sua abitazione. L’autopsia ha confermato che si è trattato di una morte naturale.

Il malore improvviso e la corsa in ospedale

Una tragedia ha colpito una famiglia residente nel quartiere San Liberale di Treviso, dove una bambina di appena 10 anni, Agata Moro, è morta mentre si trovava nella vasca da bagno. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione di famiglia, dove la piccola viveva insieme ai genitori. Secondo le informazioni raccolte, sarebbe stata colta da un malore improvviso mentre faceva il bagno, senza riuscire a chiedere aiuto.

I genitori, non ricevendo risposta, sono entrati nel bagno e l’hanno trovata priva di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza del Suem 118 di Treviso. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, prima di trasferire la bambina al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello, dove però è stato possibile soltanto constatarne il decesso.

Confermata la natura naturale del decesso

Agata, secondo quanto emerso, conviveva con alcune problematiche di salute già note ai medici. Nei giorni successivi alla morte, è stato disposto l’esame autoptico per chiarire le cause esatte del decesso. L’autopsia ha confermato che la morte è stata provocata da cause naturali, legate al quadro clinico preesistente della bambina.

Il quartiere di San Liberale si è stretto attorno alla famiglia, profondamente colpita dalla perdita improvvisa. I funerali della bambina si svolgono oggi, mercoledì 18 giugno, alle ore 15:30 presso la chiesa parrocchiale di San Liberale. La famiglia, nel dare notizia delle esequie, ha chiesto a chi desidera esprimere vicinanza di non portare fiori, ma di devolvere eventuali offerte all’associazione La Nostra Famiglia di Treviso, realtà che si occupa del supporto a bambini con disabilità e patologie complesse.