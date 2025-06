Ronzulli sbotta in diretta: “Mentre voi manifestate coi sindacati, noi rischiamo la guerra”

Lite accesa a “L’Aria che tira”: la senatrice di Forza Italia difende Meloni sul caso Trump e attacca l’opposizione con parole durissime.

Ronzulli difende Meloni: “Come fa a sapere cosa farà Trump?”

Tensione altissima nello studio di David Parenzo, durante la puntata de “L’Aria che tira” su La7. Al centro del dibattito, ancora una volta, il conflitto tra Israele e Iran e le possibili ripercussioni sull’Italia. Ospite in studio, la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, ha preso le difese della premier Giorgia Meloni, criticata per non aver risposto in modo deciso alle domande dei giornalisti su un eventuale coinvolgimento del nostro Paese al fianco degli Stati Uniti nel caso di un’escalation militare.

«Alla fine di un G7 non hanno chiesto a Meloni che cosa prepara per cena domani», ha dichiarato Ronzulli con tono sarcastico. «Le hanno fatto una domanda precisa e importantissima. Lei ancora non sa cosa farà Trump. Come fa a rispondere ai giornalisti riguardo a se darà o meno le basi agli Stati Uniti? È ancora prematuro. Attaccare il governo su questo mi fa ridere».

“State in piazza coi sindacati, noi stiamo per entrare in guerra”

La senatrice ha poi spostato il bersaglio sull’opposizione, lanciando una stoccata diretta contro le manifestazioni organizzate nei prossimi giorni. «Sabato fanno un’altra manifestazione, peraltro non tutti assieme, state in piazza coi sindacati e noi stiamo in guerra fra un po’. Mi fate ridere», ha detto tra lo sconcerto e l’irritazione dei presenti in studio.

Le sue parole hanno acceso gli animi, con diversi ospiti pronti a replicare. Ma Ronzulli, visibilmente infastidita, ha ribadito la necessità di evitare “strumentalizzazioni politiche” su un tema che riguarda la sicurezza nazionale.

La tensione cresce in TV: “Smettetela di ridicolizzare tutto”

Il botta e risposta si è trasformato in una vera e propria lite, con urla e interruzioni. Parenzo ha provato a riportare ordine, ma la frattura tra le posizioni è apparsa insanabile. «Smettetela di ridicolizzare tutto», ha tuonato ancora Ronzulli, «la situazione è seria e va affrontata con responsabilità».

L’intervento della senatrice ha segnato uno dei momenti più tesi della puntata, confermando quanto il tema internazionale stia diventando sempre più divisivo anche nel dibattito politico interno.