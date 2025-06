Isola, Fantini vs Giarrusso, volano parole gravissime, interviene la conduttrice: ‘Bruttissimo spettacolo’”

Durante una prova dell’Isola dei Famosi, i concorrenti Omar Fantini e Dino Giarrusso sono stati protagonisti di uno scontro fisico e verbale che ha scatenato dure reazioni.

Tensione in studio durante la puntata del 18 giugno

Durante la puntata andata in onda il 18 giugno, nel corso di una prova di pallanuoto, tra Omar Fantini e Dino Giarrusso è esploso un acceso diverbio che ha rapidamente assunto toni drammatici. I due concorrenti, mentre erano impegnati nella sfida, si sono affrontati in modo fisico, arrivando a spingersi e, secondo quanto mostrato dalle immagini, anche a prendersi per il collo. Il momento ha lasciato il pubblico e lo studio interdetti, spingendo la produzione a interrompere la prova.

Una volta rientrati ai propri posti, è stato Dino Giarrusso a rompere il silenzio, accusando Fantini di averlo minacciato con parole molto gravi: “Omar mi ha detto: ‘Ti ammazzo merda, ti tengo venti minuti sott’acqua, ti ammazzo’. Da contratto, non si potrebbe minacciare un’altra persona”. Le affermazioni hanno immediatamente sollevato interrogativi sulla natura del comportamento avuto durante il gioco e sulla tenuta emotiva dei concorrenti.

Le accuse reciproche e l’intervento in studio

A stretto giro è arrivata la replica di Omar Fantini, che ha fornito una sua versione diametralmente opposta dei fatti. “Lui invece che dirlo, l’ha fatto. Si è attaccato al collo e mi ha tirato giù da dietro, immediatamente dopo l’ha fatto a Cristina. Un uomo che prende una donna per la gola e se la tira dentro”, ha dichiarato, facendo riferimento a un presunto episodio che avrebbe coinvolto un’altra concorrente del programma.

Fantini ha aggiunto: “Ho sbagliato, ma meglio di un uomo che tira per il collo una donna”, facendo riferimento al tema della violenza contro le donne, suscitando reazioni forti anche al di fuori dello studio televisivo.

La conduttrice Veronica Gentili, colpita dall’accaduto, ha voluto esprimere con fermezza la sua opinione: “È molto brutto quello che abbiamo visto. Siete tutti adulti e vaccinati, pensiamo che potete mettervi a fare una partita di mini pallanuoto senza prendervi per il collo”. Il suo intervento ha avuto il tono di un monito rivolto ai concorrenti, sottolineando l’inadeguatezza del comportamento tenuto durante il gioco.

Le reazioni esterne e la difesa di Giarrusso

Le parole di Fantini hanno avuto risonanza anche fuori dallo studio. A rispondere è stata Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso e avvocata, che ha respinto con decisione le accuse: “Non ci sto. Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto”, aggiungendo la possibilità di procedere per vie legali.

Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, che ha ridimensionato l’episodio: “Giarrusso era impegnato in una gara e ci ha messo dell’ardore, non penso proprio che questa sia violenza sulle donne”. Una posizione condivisa anche da Veronica Gentili, che ha chiarito: “Non credo sia il caso di tirare in ballo la violenza sulle donne per questa roba”.