Va in gita con l’oratorio, ha un un malore e perde i sensi in piscina, bambino di 10 anni ricoverato in rianimazione

Un bambino di dieci anni ha perso conoscenza in piscina durante una gita oratoriana a Torre de’ Picenardi. È ricoverato in gravi condizioni a Bergamo.

Malore improvviso dopo il pranzo durante la gita con il Grest

Un bambino di dieci anni è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in piscina a Torre de’ Picenardi, in provincia di Cremona. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 18 giugno, durante una gita organizzata dal Grest parrocchiale di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova.

Il piccolo si trovava nell’impianto sportivo insieme ai fratelli e ad altri bambini del centro estivo. Secondo quanto ricostruito, tutto è accaduto intorno alle ore 14, subito dopo il pranzo. Il bambino sarebbe stato colto da un malore improvviso e avrebbe perso conoscenza in acqua. I bagnini e gli operatori presenti in vasca si sono accorti della situazione e hanno immediatamente estratto il bambino dall’acqua.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso sulle cause

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno iniziato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco, utilizzando anche il defibrillatore presente a bordo piscina. Dopo aver stabilizzato il bambino, viste le condizioni estremamente gravi, è stato deciso il trasferimento in eliambulanza verso il centro specializzato di Bergamo, dove il minore è attualmente ricoverato in terapia intensiva. La prognosi resta riservata, mentre i medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico.

Le cause del malore non sono ancora chiare. Secondo fonti sanitarie, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per acquisire informazioni e raccogliere le testimonianze dei presenti.

In seguito all’incidente, l’impianto è stato raggiunto dal sindaco di Torre de’ Picenardi, Marcello Volpi, e dal sindaco di Canneto sull’Oglio, Nicolò Ficicchia, che hanno voluto essere presenti per seguire personalmente l’evolversi della situazione.