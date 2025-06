Isola dei famosi 2025, Mario Adinolfi perde 22 chili: ora può partecipare anche alle prove fisiche

Nel corso del reality, Mario Adinolfi ha registrato una significativa perdita di peso, che gli ha permesso di affrontare anche alcune sfide proposte in trasmissione.



Adinolfi passa da 221 a 199 chili: applausi in studio e nuove sfide per lui

Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi 2025 andata in onda mercoledì 18 giugno, Mario Adinolfi ha scoperto in diretta il proprio nuovo peso, con una perdita totale di 22 chili. La conduttrice Veronica Gentili ha annunciato al naufrago i dati aggiornati: “Pesavi 221 chili e sei arrivato a 199,3. Hai superato la soglia, hai perso 22 chili”. Il risultato è stato accolto da applausi sia da parte dei compagni in Honduras che dal pubblico in studio.

Adinolfi, in diverse occasioni durante il programma, aveva partecipato ad attività di gruppo e sessioni leggere di esercizio fisico. Dopo l’annuncio, ha risposto con una dichiarazione sentita: “La verità è che l’Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita anche fisica. Devo dirvi grazie. È una cosa bella”. Il clima in studio è rimasto sereno, nonostante l’ironia di Giuseppe Cruciani, che ha commentato: “Appena uscirà dall’isola, ricomincerà come prima”, manifestando scetticismo sulla durata della trasformazione.



Tre prove fisiche per testare la resistenza: uova in palio per ogni sfida superata

Grazie alla perdita di peso, Adinolfi ha ricevuto il via libera per cimentarsi in tre prove di abilità fisica preparate per lui dallo “Spirito dell’Isola”. Le sfide, pensate per valutare la sua tenuta, consistevano nel reggere un peso da seduto per 30 secondi, restare in apnea per lo stesso tempo, e nuotare per 30 metri. In palio, per ogni prova superata, tre uova.

Il naufrago ha superato la prima sfida senza difficoltà. La seconda, quella in apnea, è stata inizialmente fallita, poiché è riemerso otto secondi prima dello scadere del tempo. Tuttavia, gli è stata concessa una seconda possibilità, che ha portato al successo. Anche la terza e ultima prova, la nuotata di 30 metri, è stata portata a termine con esito positivo.

Veronica Gentili ha espresso soddisfazione per la partecipazione attiva del concorrente, dichiarando in studio di essere contenta di poterlo finalmente coinvolgere nelle attività fisiche, sottolineando il progresso raggiunto durante il percorso sull’isola.