Bari, uomo si lancia dall’auto in corsa per un principio d’incendio, il veicolo finisce la corsa contro il guard rail

Principio d’incendio a bordo di un’auto Gpl

Attimi di paura si sono verificati nella mattinata di oggi lungo la SS100, nei pressi di Casamassima, dove un uomo alla guida di una vettura alimentata a Gpl si è improvvisamente lanciato fuori dal veicolo in movimento. Il conducente, colto dal panico dopo aver avvertito un principio di incendio proveniente dal motore, ha deciso di abbandonare il mezzo prima ancora che questo si fermasse del tutto, spostandosi con prontezza verso la corsia di emergenza.

Il gesto istintivo dell’uomo si è rivelato fortunatamente privo di gravi conseguenze. L’auto ha infatti proseguito la propria corsa per alcuni metri prima di terminare l’impatto contro il guardrail, senza coinvolgere altri veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e verificare le condizioni del motore e dell’impianto a gas, mentre il personale del 118 ha soccorso l’automobilista, visibilmente scosso, ma in buone condizioni fisiche.

Nessun ferito grave, disagi limitati al traffico

L’episodio non ha causato feriti gravi né danni rilevanti a persone o strutture circostanti. L’automobilista, pur sotto choc per l’accaduto, non ha riportato traumi importanti e non è stato necessario il trasporto in ospedale. I soccorsi hanno operato rapidamente per rimuovere l’auto dalla carreggiata, ripristinando la viabilità nel più breve tempo possibile.

Il traffico ha subito rallentamenti per la durata delle operazioni di soccorso e per i rilievi tecnici effettuati dalle squadre intervenute. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe scaturito da un surriscaldamento dell’impianto a gas, ma ulteriori accertamenti sono ancora in corso per chiarire l’esatta origine del malfunzionamento.