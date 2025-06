Battiti, Fedez: “Ho due date già sold out”, la Lucarelli lo sbugiarda sui social

Durante un’intervista a Battiti Live, Fedez annuncia due sold-out al Forum; Lucarelli replica online, pubblicando dati di vendita che contraddicono la dichiarazione del rapper.

Le parole di Fedez sul palco di Battiti Live

Sul palco di Battiti Live, la rassegna estiva organizzata dal Gruppo Norba e condotta da Ilary Blasi con Alvin, Fedez ha presentato i suoi prossimi progetti. Interrogato su ciò che lo attende nei mesi a venire, il rapper milanese ha dapprima scherzato: “Non lo so”. Incalzato dalla conduttrice, ha quindi precisato: “Ho due date al Forum che sono praticamente sold-out, anche la seconda, e stiamo preparando lo show. Poi vediamo, un sacco di cose che devono uscire”. L’affermazione, pronunciata davanti al pubblico pugliese e destinata alla futura messa in onda su Canale 5, è stata accolta con entusiasmo dai fan presenti, felici di un ritorno live dopo il successo della tournée dello scorso anno.

Il doppio appuntamento al Forum di Assago – il 19 e 20 settembre – rappresenta uno dei momenti cardine del calendario autunnale dell’artista. Alla prima data, annunciata mesi fa, si era aggiunta una seconda serata proprio per rispondere alla forte richiesta di biglietti. Lo stesso Fedez ha più volte definito il nuovo show “il progetto più ambizioso della mia carriera”, promettendo scenografie immersive e numerose collaborazioni sul palco.

La replica social di Selvaggia Lucarelli e il dibattito sui numeri

Poche ore dopo la diffusione del filmato, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram lo stesso estratto dell’intervista, accompagnandolo da una schermata delle mappe di vendita dei biglietti. “Fedez ha due date. La prima è sold-out. La seconda no, gli mancano migliaia di biglietti”, ha scritto la giornalista, sottolineando la discrepanza fra le parole del cantante e la reale disponibilità di posti per la serata del 20 settembre. A sostegno della propria tesi, Lucarelli ha mostrato la piantina del settore parterre, evidenziando i grandi spazi ancora da assegnare.

La stessa opinionista ha poi precisato: “È probabile che i posti rimasti si esauriscano, ma oggi non è così”. In questo modo ha voluto distinguere tra una proiezione ottimistica e la situazione fotografata al momento dell’intervista. Al momento Fedez non ha rilasciato repliche pubbliche, né attraverso i social né tramite il suo ufficio stampa.

L’episodio ha riacceso il dibattito sull’uso di termini come “sold-out” nel marketing discografico. Secondo gli operatori del settore, le prevendite possono subire forti oscillazioni nelle settimane precedenti all’evento: un annuncio prematuro, anche se inteso a generare entusiasmo, rischia però di essere percepito come fuorviante. Da parte loro, i fan continuano a monitorare i canali ufficiali di vendita per capire se la seconda serata raggiungerà effettivamente il tutto esaurito nei prossimi mesi.