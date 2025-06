Marco Bellavia spara a zero su Bruganelli e Bonolis, come si sono comportati con me

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip torna a parlare del supporto mai ricevuto da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo l’uscita dal reality.

Bellavia torna sulla sua uscita dal GF Vip: “Mi avevano promesso aiuto”

Marco Bellavia, ex volto noto della televisione per ragazzi, è tornato a esprimersi sui social in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, conclusasi prematuramente nel 2022 per motivi legati al suo benessere psicologico. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Bellavia ha ricordato quanto accaduto dopo la sua uscita dalla Casa, puntando il dito contro Sonia Bruganelli e, indirettamente, anche contro Paolo Bonolis.

Nel corso della trasmissione andata in onda il 3 ottobre 2022, Bruganelli, all’epoca opinionista del reality, si era pubblicamente espressa a favore di un sostegno concreto per Bellavia, dichiarando: “Marco va aiutato fuori la Casa ed io e Paolo lo faremo”. Una promessa che, a detta dell’ex concorrente, non avrebbe avuto seguito. In una delle storie pubblicate nelle ultime ore, Bellavia ha condiviso uno screenshot di un’intervista rilasciata recentemente da Bonolis sul tema della dipendenza da smartphone tra i giovani, aggiungendo un commento diretto: “Caro Paolo Bonolis, è mica solo problema dei giovani. Tu invece usalo di più e fatti sentire”.

A corredo del messaggio, il conduttore ha pubblicato anche un vecchio titolo del 2022, relativo proprio alla promessa di aiuto ricevuta, domandando ai suoi follower: “Secondo voi si sono fatti vivi?”. Un tono sarcastico che ha riportato l’attenzione sul rapporto tra il conduttore e la coppia televisiva.

Il malessere di Bellavia durante il reality e le parole degli opinionisti

La partecipazione di Marco Bellavia al GF Vip era durata solo poche settimane. Durante la sua permanenza, il conduttore aveva manifestato crescenti segnali di disagio, parlando apertamente di “insonnia, confusione mentale e forte stress”. La decisione di abbandonare il programma era giunta dopo un periodo difficile, caratterizzato anche dalla mancanza di supporto da parte di alcuni coinquilini all’interno della Casa.

In quel contesto, Sonia Bruganelli si era espressa pubblicamente per difendere Bellavia e sottolineare la necessità di prendersi cura di lui anche al di fuori dell’esperienza televisiva. Tuttavia, secondo quanto dichiarato oggi dallo stesso ex concorrente, quell’impegno non sarebbe stato onorato.

Va precisato che, pur essendo stata Bruganelli l’unica a pronunciarsi con una promessa esplicita, Bellavia ha incluso anche Bonolis nel suo recente sfogo, pur riconoscendo che il conduttore non aveva mai fatto dichiarazioni pubbliche a riguardo. Il riferimento, tuttavia, resta evidente e diretto.