Fedez ironizza su Clara durante le riprese in Puglia: “Quando un sogno si trasforma in incubo”, pioggia di like

Il rapper e la cantante si divertono sui social durante una pausa dal lavoro a Molfetta: imitazioni, pose ironiche e un’estate all’insegna della complicità.

Fedez imita Clara durante una vacanza-lavoro in Puglia

Durante le registrazioni di Battiti Live a Molfetta, in Puglia, Fedez e Clara hanno condiviso momenti di leggerezza e ironia attraverso una serie di contenuti pubblicati sui rispettivi profili social. I due artisti, protagonisti della collaborazione musicale Scelte stupide, si trovano insieme nel resort dove alloggiano per gli impegni professionali legati allo show estivo e, nel tempo libero, non mancano di intrattenere i follower con sketch e immagini fuori dal palco.

Nelle ultime ore, Fedez ha pubblicato una serie di fotografie dal tono scherzoso, accompagnate dalla frase “Quando un sogno si trasforma in incubo”. La sequenza di scatti mostra inizialmente Clara in una posa estiva in bikini, ripresa in una posizione plastica e naturale a bordo piscina. A seguire, il rapper ha voluto riprodurre la stessa posa della collega, cercando di replicarne l’espressione e l’atteggiamento. L’effetto comico del confronto è stato immediato e virale, con centinaia di interazioni da parte dei fan.

Alla scenetta si è aggiunto anche Gabriele Vagnato, presente nel resort insieme agli artisti, che ha voluto prendere parte al gioco con la sua personale imitazione. Le immagini hanno contribuito a rafforzare l’impressione, già diffusa sui social, di una forte intesa tra i protagonisti dell’estate musicale 2025.

Il look estivo di Clara conquista i fan

Nel contenuto condiviso da Fedez, è stato inevitabile che anche l’outfit scelto da Clara attirasse l’attenzione. La cantante ha sfoggiato un micro bikini color viola, caratterizzato da un design minimal e dettagli floreali. Il modello, con slip sgambato e top a triangolo che lascia intravedere la zona inferiore del seno, ha ricevuto numerosi commenti per il suo stile estivo e la capacità di valorizzare la figura della giovane artista.

Senza ricorrere a trucco marcato o filtri digitali, Clara si è mostrata in versione acqua e sapone, lasciando trasparire una bellezza spontanea. La scelta del costume, unita alla naturalezza dell’immagine, ha contribuito a consolidare la sua immagine di riferimento per la moda mare di questa stagione. Il siparietto con Fedez, documentato nei dettagli su Instagram, ha generato migliaia di visualizzazioni e interazioni in poche ore, confermando l’interesse del pubblico per la coppia artistica.