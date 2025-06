Mentre passeggia vicino al mare, si accascia improvvisamente e muore davanti agli occhi della moglie

Colpito da un malore improvviso mentre camminava con la moglie sul litorale nord, un uomo di 63 anni è deceduto nonostante l’intervento dei soccorsi.

Tragedia sul litorale: uomo si accascia durante una passeggiata

Nel primo pomeriggio di venerdì 20 giugno, un uomo di 63 anni ha perso la vita sulla spiaggia di Mondragone, in provincia di Caserta, dopo essersi accasciato improvvisamente al suolo mentre passeggiava in riva al mare. L’uomo si trovava con la moglie lungo il tratto settentrionale del litorale, nella zona di Le Vagnole, vicino ai resti dell’antica Sinuessa.

Secondo quanto riferito, la coppia stava camminando lungo la battigia in un orario in cui numerosi bagnanti si trovavano già in spiaggia. A un certo punto, l’uomo avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato senza riuscire più a rialzarsi. Immediata è partita la richiesta di aiuto, ma l’intervento dei soccorsi non ha potuto evitare l’esito fatale.

Inutili i soccorsi, accertato il decesso sul posto

Sul luogo sono intervenuti rapidamente gli operatori sanitari, allertati da chi si trovava nei pressi del malcapitato, e le forze dell’ordine per i primi rilievi. Anche un medico legale è giunto sul posto per constatare ufficialmente il decesso. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo era già privo di conoscenza all’arrivo dei sanitari.

Il decesso si è verificato sotto gli occhi della moglie e di numerosi presenti, molti dei quali si erano radunati in spiaggia complice la giornata di caldo intenso. L’area è stata temporaneamente isolata per consentire gli accertamenti del caso. Al momento non risultano segni di violenza o elementi che facciano pensare a dinamiche diverse da un arresto cardiocircolatorio improvviso, anche se saranno eventuali ulteriori esami medico-legali a chiarire le cause esatte della morte.