È morta a 29 anni Harley Zuriatti, la sua storia aveva commosso l’Italia a “Affari tuoi”

Harley Zuriatti si è spenta a 29 anni. Aveva raccontato la sua malattia a “Affari tuoi” per lanciare un messaggio di coraggio e condivisione.

L’annuncio del marito e il ricordo della partecipazione in TV

Harley Zuriatti, 29 anni, è morta dopo aver lottato contro un tumore all’utero. La sua vicenda aveva commosso il pubblico di “Affari tuoi”, il programma di Rai1, dove era apparsa nell’aprile del 2024 come rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Durante la trasmissione condotta da Amadeus, aveva raccontato la propria esperienza di malattia, affrontata con forza e determinazione, dedicando la sua partita a tutte le persone colpite da patologie oncologiche.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal marito, Andrea Fiorillo, attraverso i social: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”, ha scritto.

Durante la partecipazione al programma, Harley era stata accompagnata dal compagno Andrea. Insieme avevano vinto 20mila euro. Nel corso della puntata, la giovane aveva rivelato l’origine del suo nome, spiegando che il padre, grande appassionato di moto, l’aveva chiamata così in onore delle Harley-Davidson. Il programma l’aveva aiutata a superare i momenti difficili legati alla chemioterapia: “Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto Affari tuoi. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri”, aveva detto in studio.

Il matrimonio, la testimonianza e il valore della condivisione

Nel maggio del 2024, poco dopo la messa in onda della sua puntata, Harley aveva coronato il sogno di sposare Andrea. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva raccontato quanto fosse stato importante per lei parlare pubblicamente della propria malattia: “È terapeutico parlarne. Volevo andare ad Affari Tuoi proprio perché il mio desiderio era dar voce al mio percorso sul piccolo schermo”.

Aveva descritto anche i momenti vissuti dietro le quinte: “Durante le riprese, dietro le quinte, ho pianto tanto con gli altri concorrenti. Alle persone con cui ho legato ho raccontato il mio percorso in lacrime. Mi sfogavo, però volevo dare la testimonianza che si può vivere in questa realtà. Se si ha voglia di uscire per fare aperitivo, si può fare, anche con la chemioterapia addosso”.