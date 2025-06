Puglia, litigio tra cognati finisce a colpi di pistola: 53enne in codice rosso

Un uomo di 53 anni è stato gravemente ferito a colpi di pistola dopo un litigio con il cognato. L’aggressore è stato fermato. Indagini in corso.

Sparatoria dopo una lite familiare

Un grave episodio si è verificato nella tarda mattinata a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una sparatoria. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da tre proiettili al culmine di un violento litigio avvenuto con il cognato. I fatti si sono svolti intorno alle ore 13 in una zona urbana della città.

Le Forze dell’Ordine hanno già fermato un uomo di 49 anni, presunto responsabile dell’agguato. Dai primi rilievi emergerebbe che siano stati esplosi almeno cinque colpi d’arma da fuoco, tre dei quali hanno raggiunto la vittima, causandole gravi ferite. Le condizioni del 53enne sono apparse subito molto serie.

Indagini affidate alla Guardia di Finanza

I sanitari del 118 sono intervenuti con urgenza e hanno soccorso la vittima, trasportandola in codice rosso all’ospedale Masselli Mascia. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

L’area interessata è stata isolata per consentire gli accertamenti della scientifica, impegnata nel repertamento di bossoli e nella raccolta di elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti. Le autorità stanno cercando di comprendere se vi fossero motivazioni pregresse alla base della lite degenerata nella sparatoria.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dei due uomini coinvolti né sul contesto familiare in cui è maturato l’episodio. Gli investigatori stanno ascoltando eventuali testimoni e acquisendo immagini da impianti di videosorveglianza della zona.

Il 49enne è attualmente sottoposto a interrogatorio, mentre la vittima si trova in ospedale sotto stretta osservazione dei medici.