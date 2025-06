Malore per Victor Willis dei Village People: collassa sul palco durante il concerto al Sicilia Jazz Festival

Il cantante 73enne ha accusato un collasso durante l’esibizione al Teatro di Verdura: trasportato in ospedale, ha lasciato la struttura poche ore dopo

Concerto interrotto per un malore durante lo show dei Village People

Durante la serata di ieri, domenica 22 giugno 2025, un improvviso malore ha colpito il leader dei Village People, Victor Willis, nel corso della sua esibizione al Teatro di Verdura di Palermo, all’interno della programmazione del Sicilia Jazz Festival. L’artista, 73 anni, si è accasciato sul palco, interrompendo l’esecuzione dal vivo accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, la causa del collasso sarebbe riconducibile a un episodio di disidratazione.

L’intervento dei sanitari presenti sul posto è stato immediato. Willis è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti clinici per monitorare le sue condizioni. L’organizzazione ha sospeso l’evento e invitato il pubblico a lasciare il teatro con ordine.

La moglie del cantante: “Mai successo prima in carriera”

Tra i presenti in platea anche la moglie del cantante, che ha assistito all’intera scena e ha raccontato visibilmente scossa: “Non era mai successo nulla del genere in tutta la sua carriera”. In seguito, l’organizzazione del festival ha diffuso una nota per chiarire l’accaduto e tranquillizzare il pubblico: “Durante i due giorni di prove, Willis era apparso in ottima forma, entusiasta del progetto musicale con l’Orchestra Jazz Siciliana”.

Dopo le verifiche mediche e il miglioramento delle condizioni generali, Victor Willis ha richiesto volontariamente le dimissioni dall’ospedale, annunciando l’intenzione di fare ritorno negli Stati Uniti secondo quanto già previsto dal programma della tournée. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali altri impegni in Italia né su possibili rinvii dello spettacolo sospeso.