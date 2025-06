Chi era Giuseppe Tararan: precipitato sotto gli occhi del figlio durante una scalata

Il 64enne, accademico del Cai, è deceduto dopo una caduta dalla Cima Lastei. Era in cordata con il figlio e un amico, entrambi esperti alpinisti

Caduta fatale in cordata: inutili i soccorsi dopo cinque ore sospeso nel vuoto

Giuseppe Tararan, alpinista 64enne originario di Sandrigo e residente a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, ha perso la vita durante una scalata in Trentino-Alto Adige, sulla Cima Lastei, dopo una caduta da oltre 30 metri. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 22 giugno, mentre l’uomo era impegnato in un’escursione insieme al figlio Alessandro, 34 anni, e a un altro compagno di cordata.

Secondo le prime ricostruzioni, Tararan avrebbe perso l’appiglio durante la salita, precipitando nel vuoto. I due uomini che erano con lui sono riusciti a trattenere la caduta con l’uso della fune, mantenendolo sospeso nel vuoto per circa cinque ore, nella speranza che i soccorsi potessero intervenire. Tuttavia, durante tutto il tempo, Giuseppe Tararan non ha più risposto ai richiami. Le operazioni di recupero, condotte dal Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, sono state ostacolate da una fitta nebbia che ha reso complesso l’avvicinamento alla zona dell’incidente.

Il figlio della vittima ha commentato la tragedia con poche parole pronunciate al telefono: “Papà è volato sotto di noi, sotto ai nostri occhi”.

Un alpinista esperto con una passione di oltre quarant’anni

Tararan era noto nel panorama alpinistico come istruttore del Club Alpino Italiano di Cittadella, sezione alla quale era iscritto da anni. Aveva ricevuto il titolo di accademico del Cai, un riconoscimento conferito a coloro che si distinguono per l’attività alpinistica di alto livello. Dopo una lunga carriera come artigiano nel settore metalmeccanico, era andato recentemente in pensione, dedicandosi ancora di più alla montagna.

La notizia della sua morte ha suscitato forte emozione. Il Cai di Cittadella, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha espresso il proprio cordoglio: “Con profondo dolore il Consiglio direttivo, la scuola di alpinismo e scialpinismo C. Carpella, il Cai Cittadella tutto, annuncia la perdita del socio, istruttore e accademico Giuseppe Tararan”.

Anche il sindaco di San Pietro in Gu, Paolo Polati, ha voluto ricordarlo pubblicamente: “Era una persona fantastica, generosa, disponibile e solare. Siamo sconvolti, ci stringiamo alla famiglia e siamo riconoscenti per tutto quello che ha dato al nostro paese”.