Emiliano di nuovo papà a 65 anni: chi è la compagna che gli darà il suo quarto figlio

Il presidente della Regione Puglia aspetta un figlio da una quarantenne di Monopoli. Intanto la sua maggioranza in Consiglio regionale è sempre più in bilico

La gravidanza tenuta segreta per mesi

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, diventerà nuovamente padre all’età di 65 anni. La notizia, resa nota dal sito Dagospia, riguarda una gravidanza che sarebbe agli ultimi mesi e che coinvolge una donna di circa 40 anni, artista originaria di Monopoli, con la quale Emiliano ha una relazione da qualche tempo. La coppia avrebbe deciso di mantenere il riserbo fino al momento della nascita, prevista tra agosto e settembre, per motivi legati alla serenità della madre e alla privacy.

Il governatore, magistrato in aspettativa, ha già tre figli dal precedente matrimonio ed è diventato nonno nel 2021. Nei giorni scorsi, sottoposto a pressioni per confermare la notizia, Emiliano ha chiesto rispetto per la situazione personale, appellandosi a motivazioni di tipo sanitario e alla volontà della compagna di non apparire pubblicamente.

Crisi politica e frizioni nella maggioranza

L’annuncio sulla paternità arriva in un momento politicamente delicato per Emiliano. Il secondo mandato da governatore si avvia verso la conclusione, ma negli ultimi mesi la sua maggioranza è apparsa sempre più fragile. Una delle ultime defezioni riguarda l’ex assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, coinvolto in un’inchiesta per corruzione che ha portato alla richiesta di arresto. Sebbene Emiliano abbia dichiarato di credere nella sua innocenza, Delli Noci ha deciso di dimettersi da assessore e consigliere regionale.

Al suo posto è subentrato Antonio Raone, eletto nella civica “Con” e poi passato a Forza Italia, determinando uno squilibrio nei numeri del Consiglio. Ora Emiliano non dispone più della maggioranza necessaria per approvare le leggi autonomamente e deve confrontarsi con l’appoggio esterno del Movimento 5 Stelle e con le richieste dell’opposizione di centrodestra, che ha già depositato una mozione di sfiducia. Tra i firmatari figura Renato Perrini, consigliere di Fratelli d’Italia.

Nonostante il clima di instabilità politica, Emiliano ha confermato l’intenzione di candidarsi come consigliere comunale per il Partito Democratico. Una scelta che non sarebbe ben vista da Antonio Decaro, europarlamentare e tra i principali candidati alla successione nella guida della Regione.