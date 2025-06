Uccide la mamma e poi rivolge la pistola contro di sè, madre e figlio trovati morti in casa

I corpi di un uomo di 55 anni e della madre 89enne sono stati scoperti nell’abitazione di famiglia a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio

Tragedia familiare a Villa di Tirano: doppio decesso in casa

Nella mattinata di lunedì 23 giugno, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di un uomo di 55 anni e della madre 89enne. Le prime informazioni raccolte dagli investigatori fanno ipotizzare un caso di omicidio-suicidio, avvenuto all’interno delle mura domestiche.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe sparato alla madre, inferma e costretta a letto, con una pistola detenuta illegalmente, per poi rivolgere l’arma contro sé stesso. La donna, affetta da gravi patologie, era da tempo assistita in casa. A trovare i corpi è stato un parente, che ha allertato le forze dell’ordine. La tragedia si è consumata in una palazzina della cittadina valtellinese, non distante dal confine con la Svizzera.

Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano, supportati dai colleghi del comando provinciale di Sondrio e dagli esperti del reparto Scientifica, sotto il coordinamento del magistrato di turno Piero Basilone. Le verifiche in corso mirano a definire con certezza le circostanze del gesto e a chiarire le motivazioni che potrebbero aver spinto il 55enne a compiere l’estremo atto.

Gli inquirenti hanno avviato tutti gli accertamenti tecnici sull’arma utilizzata e sugli ambienti in cui è avvenuto il fatto, mentre si attendono riscontri medico-legali dai prossimi esami autoptici. La dinamica sembrerebbe compatibile con una situazione familiare di grave disagio, ma nessuna ipotesi viene esclusa. Al momento non risultano biglietti o messaggi lasciati nella casa che possano aiutare a ricostruire l’accaduto.

Il piccolo centro di Villa di Tirano è stato scosso dalla notizia, che ha destato profonda impressione tra i residenti della zona.