Meloni rivendica il ruolo dell’Italia: “Io leader di una nazione che conta e ne sono fiera”

In aula alla Camera, la premier difende il prestigio dell’Italia e risponde a chi sottovaluta il peso del nostro Paese nel contesto europeo e internazionale.

Meloni: “Il potere dei Paesi non dipende dai governi”

In un intervento carico di determinazione tenuto alla Camera dei Deputati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato con fermezza il peso politico e strategico dell’Italia sullo scacchiere internazionale.

“Io sono il leader di una nazione che conta – ha dichiarato – non perché io conto, ma perché sono leader dell’Italia, fondatrice dell’Ue, della Nato, la seconda economia manifatturiera e la terza economia europea”.

Parole che suonano come una risposta indiretta a chi, in Europa o all’interno del Paese, tende a sottovalutare l’autorevolezza dell’Italia. “Il potere dei Paesi non cambia in base al governo – ha aggiunto la premier – sono consapevole di quella forza e se qualcun altro prima di me non lo è stato, ne abbiamo pagato il prezzo”.

“Ogni nazione qui conta, Italia compresa”

Meloni ha poi ribadito come ogni leader debba rappresentare la forza del proprio Stato con consapevolezza e responsabilità. “Certo che sono leader di una nazione che conta, tutti qua rappresentiamo una nazione che conta”, ha aggiunto rivolgendosi agli altri capi di Stato e di governo dell’Unione Europea, sottolineando l’uguaglianza tra i Paesi membri nella dignità politica e istituzionale.

Un passaggio che rafforza la linea del governo di riaffermare il ruolo centrale dell’Italia nei tavoli internazionali e negli equilibri continentali.