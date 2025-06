Sonia Bruganelli: “Se Bonolis voltasse pagina, sarei felice per lui”

Nel podcast di Giulia Salemi, Sonia Bruganelli racconta la nuova quotidianità dopo la separazione da Bonolis, il legame con i figli e la relazione con Angelo Madonia.

Una nuova fase di vita tra indipendenza e maternità

Ospite del podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, Sonia Bruganelli ha condiviso riflessioni sulla propria vita attuale, segnata da un nuovo equilibrio dopo la separazione da Paolo Bonolis. Durante la conversazione, ha spiegato come questa fase della sua esistenza l’abbia portata a riscoprire il ruolo di madre, in modo diverso rispetto al passato.

“Da quando mi sono separata ho iniziato a fare la mamma come non avevo mai fatto”, ha dichiarato. Ha raccontato di vivere con una delle sue figlie, mentre gli altri figli abitano nell’appartamento adiacente, e di sentirsi oggi più consapevole, serena e presente. “Sono molto più presente di lui, per indole. Oggi sono una mamma prima di tutto”, ha spiegato, riferendosi all’ex marito. Ha poi ammesso che, col passare degli anni, è cambiato anche il suo modo di comunicare e di percepire l’impatto delle sue parole sui figli.

Bruganelli ha descritto anche momenti di vulnerabilità, come una sera recente in cui ha pianto per una somma di emozioni e piccole tensioni quotidiane. “Quando piangi scarichi tanto altro”, ha detto, aggiungendo di sentire la mancanza della figlia partita da poco. Nonostante ciò, ha ribadito: “Amo la mia solitudine, la mia indipendenza”.

I figli e il rapporto con il nuovo compagno

Nel corso dell’intervista, Sonia Bruganelli ha parlato anche della sua relazione con Angelo Madonia, spiegando come i figli abbiano accettato serenamente la nuova figura nella sua vita. Ha raccontato un episodio significativo con il figlio Davide: “Mi disse: ‘Posso conoscerlo? Voglio sapere con chi passi il tuo tempo’. Per me era importante”. Ha descritto il rapporto tra Davide e Angelo come positivo e complice, sottolineando quanto il benessere dei figli dipenda anche dal suo stato emotivo.

Sul fronte dei rapporti con l’ex marito, ha ammesso che un’eventuale nuova relazione di Bonolis non la turberebbe: “Sapevo che incontrava delle amiche e speravo in un accoppiamento. Mi piacerebbe avere intorno gente intelligente. Non è facile, ma è sacrosanto”.

Durante l’intervista, Bruganelli ha anche ricordato il lungo percorso condiviso con Bonolis, precisando che se lo avesse incontrato a quarant’anni, “oggi staremmo ancora insieme”. Ha definito la separazione “difficile ma necessaria”, a conferma di una scelta maturata e affrontata con consapevolezza.