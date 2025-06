Fulmine colpisce lo sposo in luna di miele: muore a 29 anni sulla spiaggia davanti alla moglie

Jake Rosencranz è morto in ospedale dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua. La tragedia sotto gli occhi della moglie.

Tragedia in spiaggia durante il viaggio di nozze

Un viaggio di nozze a lungo atteso si è trasformato in un dramma irreparabile per una giovane coppia statunitense. Jake Rosencranz, 29 anni, residente in Colorado, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine sulla spiaggia di New Smyrna Beach, in Florida, mentre si trovava con la moglie.

Il tragico episodio è avvenuto venerdì scorso intorno alle 12.30, quando la coppia stava trascorrendo una giornata al mare nei pressi di Daytona Beach. Il cielo appariva sereno e soleggiato, ma improvvisamente un fulmine ha colpito Rosencranz mentre si trovava in piedi con i piedi immersi nell’acqua. L’uomo si è accasciato senza vita a pochi passi dalla riva.

Soccorsi immediati, ma troppo gravi le ferite

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito grida provenire dalla spiaggia e di aver visto i bagnanti accorrere per prestare soccorso. Una infermiera presente tra i passanti ha avviato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, affiancata poco dopo da un bagnino della contea di Volusia. L’ambulanza è arrivata in breve tempo e ha trasportato il 29enne all’ospedale più vicino, dove però i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Le autorità locali hanno confermato che si è trattato di un caso di fulmine cosiddetto “a ciel sereno”, un fenomeno raro ma possibile anche con condizioni meteo apparentemente stabili. Secondo il personale della sicurezza costiera, i fulmini possono colpire anche a distanza di oltre 30 chilometri dal centro di una tempesta.

Dolore e cordoglio per una giovane vita spezzata

La notizia della morte ha scosso l’intera comunità. “Mi dispiace tanto per la tragica perdita di un giovane che era qui in luna di miele con la moglie. A 29 anni avrebbe dovuto festeggiare con lei molti più anniversari negli anni a venire”, ha dichiarato il sindaco della contea di Volusia. “Inviamo le nostre più sincere condoglianze a questa giovane donna a nome di tutti noi, che speravamo contro ogni speranza che gli sforzi diligenti dei nostri bagnini, della squadra di pronto soccorso e del personale ospedaliero lo avrebbero riportato da lei”.

Nelle stesse ore, due altri turisti sono stati colpiti indirettamente da un fulmine mentre giocavano a golf nella zona, ma non hanno riportato conseguenze gravi.