Michelle Hunziker di nuovo innamorata, il bacio con Nino Tronchetti Provera non lascia dubbi

Uno scatto rubato mostra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera mentre si scambiano un bacio, riaccendendo le ipotesi su un legame sentimentale tra i due.

Fotografati per le strade di Milano

Michelle Hunziker è stata nuovamente protagonista delle cronache rosa. Questa volta, al centro dell’attenzione c’è uno scatto realizzato dai paparazzi del settimanale Oggi, in cui la conduttrice appare in compagnia di Nino Tronchetti Provera. I due sono stati ripresi mentre passeggiavano per le vie di Milano, e una delle immagini pubblicate ritrae un bacio tra loro. Il gesto ha subito attirato l’attenzione degli osservatori, considerato come una possibile conferma di una relazione finora solo ipotizzata.

Le indiscrezioni su un legame sentimentale tra i due circolano da mesi, ma fino a ora mancava una prova visibile. Già a febbraio, sempre il settimanale Oggi aveva pubblicato alcune fotografie della coppia a cena in un ristorante in via Montenapoleone, ma in quell’occasione l’assenza di effusioni aveva lasciato spazio a dubbi sull’effettiva natura del rapporto.

Né Michelle Hunziker né Nino Tronchetti Provera hanno rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. La conduttrice, però, solo pochi giorni fa aveva raccontato a un’emittente tedesca di aver imparato a evitare l’attenzione dei fotografi nelle fasi iniziali di una frequentazione. “Quando conosco un uomo, per i primi tre mesi non ci saranno titoli sui giornali, so come evitarli. Ci sono garage e AirBnB”, aveva dichiarato.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera, 55 anni, è un imprenditore attivo nel settore della finanza con un focus sugli investimenti sostenibili. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Luiss di Roma, ha successivamente conseguito un MBA presso l’INSEAD. È fondatore e Managing Partner di Ambienta, una società di investimento specializzata in sostenibilità ambientale.

È anche cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera, noto per la lunga carriera imprenditoriale e, più recentemente, per essere stato spesso citato nelle rubriche di gossip in seguito alla fine della sua relazione con Chiara Ferragni.

L’attenzione su Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è ora tutta concentrata su eventuali sviluppi della loro frequentazione. Resta da capire se i diretti interessati decideranno di rompere il silenzio o preferiranno mantenere il riserbo sulla loro vita privata.