Temptation Island riparte, Filippo Bisciglia: “Ad ogni edizione perdo la testa per qualche tentatrice ma poi torno sempre da Pamela”

Filippo Bisciglia racconta la nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio: nuovi scenari, vecchie emozioni e il legame con Pamela Camassa.

Il ritorno del format estivo cambia scenario

Temptation Island si prepara a tornare in onda a partire da giovedì 3 luglio, con una novità importante: l’edizione 2025 sarà ambientata per la prima volta in Calabria. A condurre lo show, come da tradizione, sarà ancora Filippo Bisciglia, che ha raccontato alcuni dettagli del programma in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

«La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto: i villaggi, le camere, le aree comuni. Ma ci sono dettagli nuovi bellissimi: piscine trasparenti, spazi più ampi, un falò gigantesco», ha detto Bisciglia, che ha confessato come il paesaggio lo abbia riportato con la mente alle estati della sua infanzia a Praia a Mare. Un cambiamento anche nella scenografia: il classico “pinnettu” lascia spazio al “capanno”, simbolo della nuova ambientazione.

Il conduttore ha anche ironizzato sul cibo: «Siamo stati accolti. E, aggiungo che purtroppo, si mangia benissimo, ho messo su almeno due o tre chili».

Il legame professionale con Maria De Filippi

Durante l’intervista, Filippo Bisciglia ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi, ideatrice del format. «La sento sempre, è a capo di tutto. Maria sa tutto. È incredibile. È coinvolta, appassionata, precisa. E ha un vero amore per Temptation. Le piace da morire. Ride, si emoziona, si diverte. C’è sempre», ha spiegato, sottolineando il ruolo centrale della conduttrice nel successo del programma.

La relazione con Pamela Camassa tra stabilità e ironia

Spazio anche alla vita privata del conduttore, da oltre dodici anni legato sentimentalmente a Pamela Camassa. Bisciglia ha spiegato che nelle relazioni di lunga durata, le difficoltà arrivano spesso da situazioni inaspettate: «È la ragazza semplice, quella gentile, dolce. La normalità, oggi, è disarmante. Se dovessi lasciare Pamela – cosa che non farei mai – non lo farei per una femme fatale. Mi colpirebbe una persona vera».

Poi aggiunge: «Credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di essere capiti. Temptation Island ci mostra proprio questo: che a volte una frase detta nel modo giusto vale più di mille gesti eclatanti. Il pubblico si immedesima perché in fondo ci siamo passati o ci stiamo passando tutti».

Alla domanda se, durante le riprese, abbia mai pensato “lei è proprio il mio tipo” guardando una delle single, Bisciglia ha risposto sorridendo: «Ogni tre minuti. Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più (ride di nuovo). E anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo. E quando smetti di ridere che è finita».