Ritrovato dopo un mese Samuele, il 16enne scomparso il 21 maggio scorso

Rintracciato dai carabinieri il 25 giugno, il ragazzo era sparito il 21 maggio. Ancora sconosciute le ragioni dell’allontanamento volontario.

Le ricerche si concludono dopo oltre un mese

È stato rintracciato il 25 giugno dai carabinieri Samuele, il ragazzo di 16 anni che si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il 21 maggio scorso. Il giovane, che non avrebbe mai lasciato il territorio comunale, è stato trovato in buone condizioni di salute e riconsegnato ai familiari. L’intervento dei militari ha posto fine a una lunga fase di apprensione e attesa da parte dei genitori e della cittadinanza.

Sin dalle prime ore successive alla denuncia di scomparsa, presentata dalla famiglia, erano state avviate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, che avevano raccolto elementi utili grazie anche alla collaborazione di cittadini e volontari. L’ultimo segnale utile risaliva proprio al giorno della scomparsa: il telefono cellulare del ragazzo era stato localizzato nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano del Garda, ma da allora era risultato spento o irraggiungibile.

Ipotesi di allontanamento volontario

Dalle prime ricostruzioni, pare che il sedicenne si fosse allontanato senza portare con sé né documenti né denaro. Elementi che avevano portato gli inquirenti a ipotizzare che potesse essersi rifugiato temporaneamente a casa di qualche conoscente. Intanto, per tutta la durata delle ricerche, le vie della cittadina erano state tappezzate di volantini raffiguranti il volto e la descrizione del ragazzo, nella speranza che qualcuno potesse fornire segnalazioni utili.

I carabinieri hanno continuato a lavorare con discrezione sul territorio, seguendo ogni indizio e monitorando eventuali movimenti o segnalazioni. L’esito positivo delle ricerche, arrivato dopo più di un mese, ha posto fine all’angoscia dei familiari, che avevano diffuso appelli anche sui social network.

Secondo quanto riferito dai militari, Samuele sarebbe sempre rimasto nei dintorni della cittadina lacustre. Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo la vicenda per comprendere meglio i motivi che hanno spinto il ragazzo ad allontanarsi e restare nascosto per così tanto tempo, anche se al momento non sono emersi particolari allarmanti o indizi di pericolo.