Rai, tensione per i palinsesti: Mara Venier minaccia l’assenza dopo i cambi a Domenica In

Cambiamenti a Domenica In accendono la tensione: Mara Venier potrebbe non partecipare alla presentazione dei palinsesti Rai in programma a Napoli il 27 giugno

Venier in disaccordo con la Rai: in forse la sua partecipazione a Napoli

Alla vigilia della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025, il clima interno all’azienda si fa sempre più teso. Dopo le indiscrezioni sull’assenza di Sigfrido Ranucci, impegnato a Napoli ma solo per aderire alla manifestazione di protesta dei giornalisti, un altro nome di spicco del servizio pubblico potrebbe decidere di non prendere parte all’evento: Mara Venier.

Secondo quanto riportato da L’Espresso, la conduttrice storica di Domenica In sarebbe contrariata per alcune decisioni strutturali imposte dalla rete al programma che tornerà anche nella prossima stagione. In particolare, sarebbero previsti cambi ai vertici della trasmissione, con la sostituzione del capo progetto e del capo autore. La conduttrice, che ha ricevuto conferma della sua presenza alla guida del programma anche per il prossimo anno, non avrebbe accolto positivamente queste novità e starebbe valutando se partecipare o meno alla giornata di presentazione del 27 giugno, in programma a Napoli.

Una Domenica In rinnovata, ma non senza attriti

La prossima edizione di Domenica In si annuncia all’insegna delle novità. Pur restando salda alla conduzione Mara Venier, cambieranno alcuni equilibri interni. Sfumata l’ipotesi di un cast corale con Nek e Gabriele Corsi, il cantante avrebbe rinunciato all’impegno per concentrarsi sul proprio tour musicale. Resta invece confermata la presenza di Gabriele Corsi, che dovrebbe curare lo spazio dedicato al game show all’interno del contenitore domenicale.

Le modifiche previste sembrano essere all’origine del malumore manifestato dalla conduttrice, che già nelle scorse stagioni aveva espresso contrarietà a cambiamenti non condivisi in fase progettuale. La sua eventuale assenza alla presentazione dei palinsesti avrebbe un forte peso simbolico, trattandosi di una delle figure più rappresentative del daytime Rai.

Anche Antonella Clerici in dubbio per The Voice

Le tensioni non si limitano a Domenica In. L’Espresso riporta che anche Antonella Clerici non avrebbe apprezzato la decisione della Rai di spostare The Voice al sabato sera. Una modifica che potrebbe alterare gli equilibri dell’audience e sulla quale la conduttrice avrebbe espresso perplessità. Anche la sua partecipazione all’evento di Napoli risulterebbe, al momento, non confermata.

La situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore, con eventuali rassicurazioni o nuovi sviluppi da parte dell’azienda. Quel che è certo, è che l’appuntamento del 27 giugno si preannuncia particolarmente delicato per la dirigenza Rai, chiamata a gestire rapporti complessi con alcuni dei volti più noti della programmazione.